Переезд на новый сервер!

Добрый день, пользователи biser.info!
На нашем сервере поломался один из дисков. Поскольку сам сервер уже очень старый, я принял решение о переносе сайта на новый, более мощный сервер. Также будет обновлён и движок самого сайта. Я уже приступил к работе, надеюсь за неделю управлюсь.
Ростик
Комментарии
Спасибо за информацию!!! Радостно узнать, что не всё потеряно.
Спасибо!!!
Ростислав!Спасибо огромное!Успехов Вам!Вы-МОЛОДЧИНА!Ждем-сссс!!!!
Жалко ожидание не оправдались
Ура !Я была уверена,что всё будет хорошо! Спасибо большое!
Люди,кто там
в цари крайнийв очередь на пополнение главной страницы крайний? Я за вами! Вроде было мнооооого желающих!
Спасибо
Ждём и надеемся, что всё восстановится!
Спасибо за информацию
Спасибо!!! Для нас этот сайт, как семья и как воздух
Уже хорошо!
Удачного переезда и просто терпения со всеми нами)))
Ура!!!!
Как радостно Вас видеть
Пусть работа идет легко!
Успехов Вам! Пусть все пройдет удачно!!!
Спасибо!!! Удачного переезда нашей уютной бисерной компании!!!
Какая приятная, ожидаемая, радостная новость
Меня волнует судьба кота с фотографии. Его не сильно шарахнуло?
Поздравляю в будущим переездом!
большое спасибо !!! Удачи !!!
Это значит будем жить!
Надо сервер обновить
И продвинуть чуть движок
Все наладится, дружок
А пока для нас забота
Делать новые работы,
Чтоб альбомы пополнять
И подружек удивлять
отлично получилось!!!!
Супер!!!
Удачи!
Отличная новость! Как и предполагалось, надо просто чуть-чуть подождать
СПАСИБО огромное! А то настроение все эти дни было испорчено. Думала, что сайт закроют
Ох. Только что обнаружила, что кошки у меня отгрызли микрофон (в прямом смысле). С горя захожу на бисер.инфо в надежде что тут есть новости - и картинка как-то очень в тему оказалась
Спасибо большое! самая отличная новость!
ура, ура, ура
очень люблю наш сайт, здесь мне нравится всё- оформление сайта, и главное бисероманки и бисероманы
Ростику удачи
Спасибо большое! Отличная новость!
Ура!!!! Будем жить!!! Подняли настроение на весь день!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо большое!
Хорошее начало рабочей недели, всем позитива!
Какая хорошая новость!!!
Чудесная новость!
Ура!!!!!!!!!!!!
Спасибо!!! Замечательная новость! Уже не представляю жизни без БИ
Отличная новость!!! Удачи Ростику,а всем вдохновения на новые работы!
Жизнь продолжается,
уф! Ура, как же радостно, что мы будем существовать дальше!
Удачи!! А то я уж думала - все, сломался любимый сайт...
Ждём, ждём, ждём!!!
А я, наивная, предположила, что все сначала массово "не грешили" в церковные праздники, а затем - ушли в общий загул в майские, вот и не было новых работ никем выложено Теперь ясна причина. Неприятненько, конечно. Желаю установки бессмертного сервера и чтобы все были здоровы!
Ура, девочки - мы под надёжным мужским крылом!!! Спасибо за заботу, Ростислав
Очень ждем
Спасибо
Будем ждать, приятная новость
Чудесная новость
Cлава богу, а то в голову ничего хорошего не приходило.
Отлично!!!!
И я очень рада Ростиславу спасибо за приятнейшую новость!
Вот это хорошая новость! Ждем
Слава Богу, конец неприятностям.
Ростик, спасибо за хорошую новость! Будем ждать!!!
Спасибо!!!!! Ура!!!!
И я не могу скрыть свою радость!!!!!!!!!!!!!
Спасибо , что сообщили.Будем ждать столько , сколько нужно .
Ну хоть какие-то новости!
Это хорошая новость!
Классно!!!! Спасибо!!!!!
Очень неприятно без любимого сайта!!!!! Хорошо, что мощный сервер!
Ростик, спасибо за то, что Вы, вы, вы всееееее у нас есть
ура !!!!!!!!!! а то я была в легкой панике !!!!!!!!!!!!! жду !!!!!
Бедная Лиза! А она-то в радостном вопле не отметилась
Все-таки не надо на чужое зариться
При чем тут на чужое зариться. Нужно иметь ответственность перед тысячами пользователей сайта и не пропадать в неизвестность на недели и месяцы, уж извините за грубость. Так сказать назвался груздем, будь добр следи за сайтом, не вгоняй народ в панику, а то народ может и взбунтоваться. Вы может и не переживали, вам может и все равно, что с бисер инфо будет, а для других вон (и их не мало) это трагедия, потому что это как родной интернет дом. Но они люди приличные и не будут здесь писать, что они об администрации думали, когда все произошло. Администрация проснулась и готовит улучшения, ну и чудесно. А если опять в спячку впадет будем искать другие пути.
Мадам, Вы не меня в виду имели?
" Все-таки не надо на чужое зариться" -цитата. Если это так, то или извольте извиниться или признайте себя нечистоплотной клеветницей.
Мне Ваши извинения не нужны. Не настолько уж Вы видны для меня. Но оскорбление сделано публично.
Вы бы лучше скоропостижно не удаляли свой блог с вашими стенаниями о готовности принять в свои "надежные руки" не вам принадлежащий сайт.
А по какому собственно праву? Вы что, в него время, деньги и силы вкладывали? Вам тут нравится? Атмосферка домашняя, можно покудахтать о жизни в теплой компании?
А! Вам не нравится этот полузаброшенный сайт - так создайте свой и привлеките в него людей, и туда придут те, кто хочет быть в вашей компании.
Да, тут правильно писали, мне в общем, почти все равно что с сайтом будет - мне тут очень многое не нравится (сорри!), но это не важно. Но мне еще больше не нравится, когда хотят, не вкладывая ничего своего, кроме загребущих ручек, желающих прихватить чужое добро это у вас всё в блоге было, который вы так поспешно удалили. Создайте свое болото и там пребывайте.
А нам тут нравится. Еще Ленин говорил: Чем хуже, тем лучше.
Я надеюсь дождаться, когда этому сайту взамен придет работоспособный, с интеллектуальными модераторами, с хорошей навигацией сайт. Но не под вашим, бедная Лиза, "чутким" руководством.
А дуэль, о да, я готова - вот на поляночке в Битцевском лесу(вэлкам) и подеремся по-старушечьи, как сможем
Чушь пишете.
С какой стороны не почитай, а всё чушь
"Прихватить чужое добро" - какой смысл вы вкладываете в эту фразу? Прихватывание контента, прихватывание пользователей, прихватывание всего портала?
Начнём с первого.
Контент данного сайта создавался очень и очень многими людьми, - и сама администрация сайта имеет к этому контенту лишь косвенное отношение. Материал выложен авторами в свободный доступ, и когда вы это всё себе тырите на комп в папочку "любовалки", - вы как раз таки прихватываете контент Или вы не прихватываете? Вы тут ради иного?
Но, в любом случае, тут много что выложено именно для прихватывания, - оно подразумевается самим концептом сайта, в котором многие разделы заведены в целях обучения, а работы выложены для публичной демонстрации.
Второе.
Прихватывание пользователей. У пользователей есть своя воля и свои ноги. Они ими ходят. А ещё у них есть своя голова. Если вы полагаете, что можно украсть у сайта пользователей, - то у вас искажённые представления о человеческой мотивации
Третье.
Прихватить весь портал из-под носа администрации может только... да нет, столько им не платят
Таким образом, к чему весь этот спич?.. Получается, с целью выложить своё предвзятое отношение к пользователю БеднаяЛиза на всеобщее обозрение Это тянет на статью "разжигание вражды по признаку личного неравнодушия" Так как на моей памяти Нора только ратовала не сидеть на пятой точке - а действовать Например, связываться с администрацией, с целью донести до неё проблемы сайта.
Если бы не её письма к администрации - и письма других пользователей, - кто знает, было ли бы вам сейчас, где писать сии обличения?
Олеся, ну какая умничка!!!
Отличная новость .Ростик,большое спасибо за Ваш труд .
На душе полегчало, жизнь на БИ продолжается!!!
УУууРРррААааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи, Ростик! Пусть все переедет и установится без проблем! Представляю, сколько там работы. Что касается движка, то и этот неплохо работал, если что. Еще раз удачи!
Слава Богу!!! Сайт жив!!!! Ура!!!!
Хорошие новости радуют
Ух ты!!! День не заходила, а тут такая новость! Терпеливо ждем!
Я тоже очень рада за сайт, столько всего хорошего накоплено... я уже не представляю, как без него бы мы жили)))
Бусинки! помогите пжл вопрос не в тему, но я не знаю где еще спросить. Меня обманули в магазине BISER.RU. Сделала заказ на 6 тысяч и ничего не прислали... Из письма Яны, которая пишет от лица новой хозяйки, я поняла, что я не одна пострадала от мошенничества Вероники Бушуевой... не знаю что делать, может откликнется еще кто-то. Очень обидно.... 10 лет уже почти занимаюсь бисером, в год по 10 посылок уж точно получаю...и вот впервые обманули там, где и не ожидаешь...
Какое мошенничество? Вы вообще о чем? Подобные обвинения, будьте так добры, подтвердите чеками, как минимум...
И Вероника, и Яна, обе невероятно порядочные и терпеливые владелицы.
сколько времени прошло с момента заказа посылки?
я заказывала перед самым "закрытием" магазина и моя посылка пришла но с опозданием
Спасибо!
Добрый день Елена.
С 7 марта 2016 года поменялся владелец магазина.
В истории Вашего заказа стоит статус отправлен 28.02.2016. Единственное что мы можем сделать, это связаться с прошлым владельцем и попытаться узнать что с Вашем заказом. К сожалению Вы не единственная в такой ситуации, нам достался магазин с кучей проблем которые мы теперь решаем, но по скольку Ваш заказ принимали не мы, в нашей власти только малая часть информации. Мы постараемся помочь Вам решить этот вопрос.
С уважением, Яна.
Добрый день Елена!
К сожалению на наши сообщения бывший владелец Вероника не отвечает. Вы можете попробовать написать ей на такие адреса: info@biser.info или info@8beads.com
Мы в свою очередь также не перестанем пытаться решить этот вопрос, по сколько Вы не одна в такой ситуации.
С уважением, Яна.
Картинки загрузить не получается, хотя конечно скрины и заказа и оплаты у меня имеются... заказ я оформила и оплатила 12 января - называется воспользовалась скидками перед закрытием
Статус Вашего заказа был обновлён на: Отправлен
Номер заказа: 25471
Посмотреть заказ: http://biser.ru/ru_account_history_info.html?order...
Дата оформления заказа: 12.01.2016 00:33:58
Если у Вас есть какие-либо вопросы по заказу, пишите на info@8beads.com или ICQ 492946931.
С уважением,
команда biser.ru
http://biser.ru
http://www.facebook.com/8beads
29 февраля мне написали, что заказ отправлен. Номер почтового отправления не указан...на мои многочисленные запросы не был ответов, 23 апреля Яна написала о смене собственника магазина...
Если вас обманули в интернет-магазине — что делать в подобной ситуации? В первую очередь стоит написать претензию в адрес продавца. Даже если юридический адрес магазина неизвестен, на сайте должны быть указаны какие-либо контактные данные для связи (например, адрес электронной почты).
При игнорировании претензии нужно действовать дальше. Если действия магазина представляют собой явное мошенничество (например, не поставлен предварительно оплаченный товар), то нужно не теряя времени подавать заявление в правоохранительные органы. Подать жалобу на мошенничество в Интернете можно и в электронном виде — на сайте МВД. Для этого нужно заполнить специальную форму в разделе «Прием обращений». В таком случае жалобу следует адресовать непосредственно управлению «К».
Важно помнить, что владельцы интернет-магазина вовсе не являются недосягаемыми. Ведь домен сайта расположен на хостинге, что предполагает наличие там точных паспортных данных владельца.
Если мошенничество в Интернете совершено на сумму более 1 тыс. рублей, то оно является уголовно наказуемым. Уголовный закон содержит специальную норму, устанавливающую ответственность за мошеннические действия в сфере компьютерной информации — ст. 159.6 УК РФ.
Это информация для тех, кто тоже остался без оплаченного товара
и последнее (извините за вторжение со своей проблемой) всегда надеюсь на порядочность...может моя посылочка еще где-то идет... хотя раньше из этого магазина за 10 дней доходили... уж и не знаю что думать?
Пусть вся работа пройдет легко и быстро!!! Удачи вам!!!! Ждем!!!
Отлично!!!Удачи! Будем ждать!
Рада слышать хорошие новости!!!
УДАЧИ!!!!! Будем ждать !!!!!
Спасибо большое Удачи!
Огромное спасибо УДАЧИ!
УРА!!! Ждем.
Мне сегодня снилось, что это плохо кончилось.
Вы меня не теряйте, я здесь - http://vk.com/club4291082
В добрый путь вам господа!
Один мой друг всегда говорит:"Чем хуже сон, тем лучше в жизни!") Лично мне нравится его лозунг! Всё будет хорошо.
Это "железо", с которым, уверена, Ростик на " ты". Так что всё будет хорошо. Просто необходимо время и терпение. А Ростику ещё и средства, т.к.сервер хороший - удовольствие не из дешёвых
I don't really know what this means or what happens when the new server comes up .... I hope I don't get lost!
Я не знаю, что это значит, или что происходит, когда новый сервер приходит .... Я надеюсь, что я не теряйтесь!
We just have to wait . I hope he will fix it soon.
Спасибо! Удачи, сил и терпения!
А когда планируется переезд? не проворонить бы
Ждем !
Натали, как давно тебя было не видно. Мы уже волноваться стали
Дорогой Ростик! Может, не надо новый движок писать? И так все хорошо работало. А то, боюсь, написание-отладка могут затянуться незнамо на сколько...
Спасибо, Ростислав!
Огромное спасибо за информацию!
Я давно не была на сайте и так много пропустила! Удачного переезда!!!
Альбомы ещё не грузятся или это у меня глюк?
Не грузятся. Неделя затянулась.
Потому что новый движок написать и все отладить, да еще чтобы на таких объемах и траффике работало - это вам не колье сплести, увы. Лучше б Ростик просто перенес данные на новый диск, а движок старый оставил. Все ведь работало...
Всё относительно - ни к чему сравнивать бисероплетение и сайтостроение, ибо то из серии "кто чему учился". Ростик описал что собирается сделать и никто его не вынуждал утверждать, что он справится с описанной задачей за неделю.
Ксень, так он и не утверждал.
Это не одно и то же, что "за неделю сделаю".
Я тоже надеюсь, что это просто "трудности переезда", о плохом не хочется думать.
А самое грустное, что никто уже этому не удивляется. Честно говоря, я именно такого развития событий и ожидала. Если бы в течении недели сайт заработал, или хотя бы по прошествии недели, админы рассказали бы о текущей ситуации, это был бы приятный сюрприз! Но нет, все как обычно...
У меня альбомы грузятся.
Надеюсь исход идёт по плану и не придется 40 лет кругами по пустыне бродить
Наташ, увы, новые украшения в альбом не грузятся. Пока он закрыт для добавления новых работ.
Новые не грузятся и у нас нормальной главной пока нет. Думаю они одновременно должны заработать.
ПЕ-ЧАЛЬ-КА !!!
Хоть бы какую нибудь информацию получить, о том в какой стадии все находится
Хорошо, хоть материалы сайта можно просматривать и блоги-форумы читать! В таком режиме ожидание не столь уж и тягостно)
думаю, что ждут когда все разбегуться и тогда можно спокойно закрыть сайт
Да вроде утверждают, что все это слухи и просто полетел сервер.
У меня ещё более крамольные мысли закрались... а Ростик ли запись эту написал...
Если ребята отказались от проекта "магазин", надо ли им переводить сайт этот на новые рельсы. Магазин помогал содержать оба сайта. Магазина теперь нет... Настолько ли ребята альтруисты..., чтобы поддерживать сей проект.
По опыту с бусинкой... там владельцы достаточно быстро сказали, что семейный бюджет не резиновый...
Т.е. мы привыкли, что вот так, ежедневно заходим, общаемся... Но... столько лет подряд, никто ни разу не подумал, не задумался... что любой проект подобного типа стоит денег и требует постоянных вливаний, вложений, + ещё сил и времени... Столько времени ребята занимались всем этим, нами...
И если ребята решили завязать. Продали магазин... Оно им надо? Логично будет вполне, если нет...
В общем... сомневаюсь я...
Ир, тогда логично было бы сайт продать. Он же неплохих денег стоит. Хотя... Может быть как раз и ищут покупателя? Товар специфический...
Я уже предлагала с миру по нитке.... знаю что это дорогостоище и одно время помогала вместе с другими финансовона другом сайте.
Девочки, а вы заметили, что в конце последнего сообщения Ростика стоит подпись "Ростик", хотя раньше он этого не делал. Да и мы с вами этого не делаем, ведь автор сообщения автоматически показывается. Действительно, как-то странно все...
О, теории заговора начались Вот чесно слово, работы, если нет сил не показать, можно и в блог загрузить, а потом в альбом, когда все наладится. Но же натура наверное такая - поныть надо
Натали, а чего еще можно ожидать?)) Админы привычно и загадочно молчат, а мы в очередной раз задаемся вопросом, это уже конец или еще можно на что-то надеяться?
Увы, тот БИ, который мы знали и любили, уже давно умер. Будет ли у сайта шанс возродиться? Вопрос... Хотелось бы верить.
Без главной, конечно, скучно, но дело не в ней. Может быть завтра кликнув на ссылку бисер.инфо я узнаю, что такой страницы не существует или что по этому адресу расположился новый интернет-магазин... И даже обсудить ситуацию с друзьями по несчастью будет затруднительно. 2 недели назад такой сценарий казался мне маловероятным, но чем дольше молчат админы, тем ... Ну, вы поняли...
Обтереть и погоревать в ЖЖ можно будет на фб или еще где, тут удобнее было, согласная. Но вроде же администрация обещала все наладить, так что ждем-с. Ну я не пессимист, я оптимист как из того анекдота: Хуже быть не может! - Может-может
Кстати, ты в ЖЖ есть? Не люблю ФБ
Ждем и надеемся)
Нет меня в ЖЖ, там как-то все заумно. На фб проще и быстрее.
Свою-то работу можно в блог загрузить, а если хочется другие работы посмотреть? Перелистывать все блоги и смотреть, кто где что выставил?
Можно проще сделать. Кто-нибудь выкладывает в блог свою работу и называет блог например "Работы 27 мая". и все туда свои работы добавляют. Вот и все работы по числам в одном месте.
очень хорошая идея
Возможно, Ростик переписывает движок, чтобы вставить рекламу. Надо же хоть как-то окупать сайт. А что медленно, так у него всегда медленно. Просто переоценивает свои силы, обычное дело. Кажется, быстро смогу, а потом то одно, то другое, и на все уходит время, а потом может быть лень, усталость и т.п. А общаться с пользователями он тоже не любит. Есть люди общительные, а он нет, вероятно. Другой бы каждый день отчитывался, чтобы его поддерживали, а Ростик уединяется и сам что-то делает потихоньку. А мы тут сидим ждем, вот и все.
На самом деле вообще чудо, что сайту столько лет, а на нем до сих пор не было рекламы. И если сайт продадут, то будьте уверены, что все с головы до ног будет в рекламе.
да... все когда-то кончается - по ходу кирдык сайту приходит... с каждым днем надежды все меньше... если бы им кто-то хотел заниматься, то "вышел бы в народ" и озвучил проблемы (даже и финансовые) для решения общими усилиями... самое печальное, что владельцы сайта нам ничем не обязаны и дело только в их желании продолжать этот проект или нет... для меня БИ был без преувеличения настольной книгой - так много талантливых мастеров, красивых работ, мастер-классов и полезных советов в одном месте... информации столько, что многотомник можно выпустить, ведь создавался он и трудом пользователей в том числе... очень жаль ЗЫ: по факту обмана в магазине я подала заявление в правоохранительные органы
Мда... была вся в делах в работе... пропала в общем по уши в бумажках. Тут вышла в отпуск в первый же день решила выйти на сайт, а тут такое... В общем надеюсь сайт не умрет. А то некоторым из вас (не будем пальцем на меня показывать) еще учиться и учиться. Хотя книжек и журналов я себе накачала, все-таки общение интереснее. Буду надеятся и ждать, а что еще остается?
Зашла сейчас не залогининая и увидела рекламу полевую сторону. Ну что ж лучше чем ничеого. Ну если на самом деле терять такой ресурс жалко. Имя, рейтинг в своих кругах. Гуглится на ура, столько инфы. С рекламой адекватной смирится можно.
ТАК КОГДА ЖЕ? ВРЕМЕНИ УЖЕ КУЧА ПРОШЛА А САЙТ НЕ РАБОТАЕТ!!!
ага, привет оптимистам
Сайт, слава богу, работает, просто в усеченном виде. Поскольку невозможно добавить работы в альбом, то главная страница пустая. А остальное-то работает... хотя бы это, слава богу.
Три недели. Может, всё-таки отпишутся, как продвигаются работы? Самое сложное дело - ждать, а уж ждать в неведении...
Ростик, бросьте рыбу гладить, она уже сдохла.
мнда... затянулся переезд... приехали?
Макароныч
а еще вспоминается "новый сайт", еще Яна была модером, и было все - вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть.
сколько лет прошло?
пичалька...
Маньяна
ага )), ен уна семана было 3 недели назад, когда же маньяна? дентро де ун анио? молестадо!
Да уже б и без переезда, хоть быбы тут наладили пока, не думаю, что там прям какая то нерешаемая проблема на сервере. Если у этого Ростика нет времени, то пусть наймет специалиста, мы денег соберем, не такие это уж и большие деньги.
ну, лично у меня особых иллюзий нет, уж извините за прямоту..у нас наше квебекское кафе несколько раз валилось - собирали денежку, восстанавливали за считанные дни((
А я теперь с телефона на сайт под своим ником зайти не могу, выкинул и на пароль не реагирует вообще.С компа пока еще захожу свободно.
Написала ему в контакте, знаю не ответит, но ему придёт сообщение что пришло моё сообщение. Надеюсь хоть там прочтёт . Вчера пыталась посмотреть работы в хронологическом порядке увы тоже не возможно как раньше быстро найти по годам и месяцам. Теперь надо листать страницы
У меня вообще ничего не показывает в хронологическом порядке . ???????????????
Ольга, а вы с какой даты смотрите? Последняя работа была добавлена 5 мая, работы раньше этой даты есть и у меня, по крайней мере, видны.
И рыбка сдохла и котик с проводами доигрался, кажется
Не показывает работы в хронологическом порядке НЕ ПОТОМУ,ЧТО ВСЁ СЛОМАЛОСЬ,а потому,что за июнь работ нет,вот и всё.Что разводить панику на ровном месте? Спешка нужна только при ловле блох.Девы,вам заняться нечем,что ли,кроме как сидеть и ныть? Самим же потом стыдно будет,когда всё образуется,что сеяли панику и нагнетали нездоровый ажиотаж.
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! Ведь сами в блогах по поддержке девчат с их проблемами пишите.что "всё будет хорошо,не надо паниковать,желаем вам скорейшего выздоровления",а что здесь-то разнюнились? Ведь сами знаете,что вера в хорошее творит чудеса! Не допускайте негативных мыслей,всё аккумулируется!
Верьте,всё наладится,и ещё долгие годы будем радоваться и встречам,и общению на БИ!
Абсолютно согласна!
Панику не разводила , это факт не возможно как раньше посмотреть за прошлые годы работы отдельно по годам и месяцам.
Наберите в поиск "обложка год" и тогда можно все посмотреть по годам и месяцам.
Спасибо, попробую
Пациент скорее мертв, чем жив.
Вот как то грустно это все !
Мне только одно не понятно... если эта запись не от Ростика. Если на самом деле никакого переезда не планировалось и не будет... То, вот кому неймётся, да разрушается... Неужто настолько радостно сворачивать на нет столь грандиозный проект...
Или чтобы "список составить"... тех, кто откликнется... "взять на карандаш"...
И ведь как та Гюльчитай... фиг покажет личико , настоящее, своё...
13 июня нужно компот сварить. 40 дней будет как сайт висит.
И кутью
В нашей местности кисель варят и пирожок с рисом дают на дорожку .. Тесто замешивать ?
еще блинов напечь можно
Я Вике Северовой обещала, что если Би восстановят, то я работы свои в альбом загружать научусь. Но что-то по поведению, а точнее по молчанию админов, сомневаюсь, что восстановят. Такой колосс подорвали.
У Колосса были глиняные ноги это его и погубило ... Такое ощущение что сейчас новый сервер лепят .. из глины .....
А вообще -то , если восстановят БИ , то я тоже обещаю аватарку на нормальную сменить и работы новые выставить .
А чем плоха эта аваторка? Прикольная такая
А я не обещаю. Мне все тут дороги, но я уже не доверяю администрации. Грузить и не знать что будет через месяц...Может кирпич на голову упадёт.Всё может быть. Но продолжать раскручивать сайт в котором не заинтересованы хозяева?
Захожу на сайт, а у меня в браузере надпись по поводу недоступности сайта, проблемы с DNS... Я уж было обрадовалась! Неужто закипела работа.... Ан нет, сайт запустился и все как было.
Буду потихоньку мигрировать от сюда. Что-то уже нет никакой надежды, что сайт заработает в прежнем режиме
А можно я с вами? Куда мигрировать будем?
Площадок много. Можно на все сразу
Есть такая поговорка: создай человеку неприятности и из него полезет то, чем он наполнен- добро или г...
А так то мы все светлые
Это к чему (кому) относится?
Мать, тебя тыкали носом в твою же реплику, сказанную на другом ресурсе? Если нет, то в бело-черное добавь полуоттенков серого, как минимум... Просто потому, что иногда становится страшно, когда видишь, что ты всего лишь мешаешь чужому бизнесу, и выбор у тебя невелик, либо принимать "правила игры", либо быть раскатанной, так, что и памяти не останется... просто потому, что придут новые... восторженные, и бестолковые...
В общем, какое уж тут белое...
Присоединяюсь. Сбежать оно попроще
нет бы морально поддержать создателей сайта... Удачи вам и успеха . А мигранты пусть уже мигрируют . Чище сайт будет.
Счастливо оставаться. При этом те, что мигрируют, как тут высказались, не дают никому никаких обязательств об уходе с БИ. Отметьте.
А желание независимости-естественное человеческое чувство. Быть на двух и более площадках не запрещено никому. Делать свой выбор не запрещено никому. Не нужно поливать грязью других. Сами же чище будете.
Морально поддерживать создателей сайта нет необходисости. Они категорически не хотят с пользователями общаться. Говорю по факту.Уже не первый год. Ну что ж... Имеют право...
не мигрирую, но как-то задело... вроде как те, кто отчаялся и ищет место, где есть хоть какая-то надежда - какие-то говнюки, только засоряющие сайт???
здесь будет не чище! тут мертвые с косами будут стоять... если такая ситуация продлится еще какое-то время.
кто вам сказал, что создателям нужна наша поддержка? три страницы поддержки, наверняка несчетное количество писем... по всем нормальным человеческим меркам, когда видишь, знаешь, что о тебе беспокоятся, ждут, надеются... ни один, ни два человека, а сотни, тысячи пользователей!!!
нет, я даже не могу себе представить, что можно вот так! да что бы ни было, разве что месяц лежу в коме! за месяц не найти минутки черкнуть пару строк??? типа есть проблемы, надо еще подождать столько-то. все мы люди. мы понимаем. мы подождем, столько, сколько надо.
но это же не по-человечески!!! в то же время вы хотите адекватной по вашему мнению реакции пользователей? да она самая что ни на есть АДЕКВАТНАЯ!
Конечно чище будет! Новых работ нет и неизвестно когда появятся. Теперь еще и записей в блогах и на форуме не будет. Будет чистота и порядок. И пару-тройку человек на фоне этой чистоты. До того момента, когда закончится оплата хостинга и домена и сайт сам по себе выключится.
А по поводу моральной поддержи - поддерживали! Тут даже финансово предлагали поддержать. Реакции от администрации - ноль
Жалко, очень жалко сайт!
Я как оптимист, эту реакцию и потребность в пользователях проверяла!!! 2 года. Когда меня поливали в блогах за открытое письмо. говорили, что я идиотка и слепая. Нет, я не ....совсем слепая....Но хотела дать шанс и тогда, и когда вопила о помощи с пинтерест, и когда просила о помощи во время атаки... Потом пачками писали люди и просили восстановить аккаунт. У меня появился синдром нелюбимой жены Т.есть ты навязываешься, а муж уже с другой. Время от времени говорит: "Да, дорогая, всё будет хорошо". И дальше живёт....
Появляется он на сайте в контакте , последний раз был там он 2 июня. Игнорируют на сообщения.
Вооот, потому, что "не реагируют на сообщения" потому и сомнения... Ну не может человек взрослый и адекватный, быть там и не быть здесь. Видеть и не отвечать. Только если забил и ждёт, когда "само рассосется"...
А с учетом тутошних дурочек, покупающих не знамо у кого У тех, и подающих в суд на этих...
Да с учетом последних писем от Вероники, это когда она ещё пыталась вести диалог... Когда её укатали потоком писем от двух воюющих сторон...
Надо выбрать время и взяться за копирование тутошнего материала... Пока не представляю как... Столько всего супер полезного, что оптимально утянуть весь сайт, слегка его подчистив... Эх...
Вот то-то и оно! Здесь столько всего! Вся бисерная жизнь и не только моя. Здесь и история. Не представляю, как так не будет БИ.
Вот про
- это точно!
Девочки, кто знающий, как-то ведь вытаскивают сохраненные архивы, даже удаленных материалов. Откликнитесь, может хоть всю базу как-то сохранить.
Надежда на восстановление сайта пока все-таки остается, но и обезопасить себя тоже не мешало бы
Есть только два способа сохранить свой материал сайта
1) Как обычно, изображение по одному. Как обычно сохраняете картинки сайтов
2) С помощью программы - Мененджер докачк. Скачайте, установите. Заходите на страницу с изображением, правой кнопкой по пустому месту, в окошке выбираете программу. Попросит создать папку, создаёте, либо в любую из созданных - Сохранить. Следующая страница, тоже самое и т.д
Дневник либо копировать, либо - Сохранить как... Каждую страницу
Сохранить пока сайт работает. Что кассается архива вопросы к администрации
Да, сайт напоминает пепелище огромного храма. Что толку сидеть на нем и посыпать голову пеплом. Надо строить новые храмы на новых местах. А от того, что у некоторых "попёрло не то это, не то то" так из-за этого еще быстрее бежать хочется.
Наверное аватарку надо сменить на Пьеро
Как бы пояснить... Это место намоленное )))).
А новое еще знайти надо... И не каждому Моисею хочется верить ))).
Верить вообще редко кому можно. И можно без Моисеев. Тут не решается судьба народов
И даже нет вопроса переселения. Есть вопрос о доме. И о хозяевах, которые не хотят видеть и слышать своих постоянных жильцов. Хотелось бы ошибиться, но вот веры нет
И предложение осмотреть!!!! новый дом. И решить самому всё.
А где нибудь в открытом доступе адрес нового дома выложить можно? Что б не нужно было каждому желающему лично обращаться.
Пичалька, что сайт так и не переехал...
Почитала чуток комментов, есть странные, есть еще страньше)
Про миграцию некоторые говорят так, как будто коллаборационисты родину продают...
А вообще, БИ уже не тот, причем давно не тот, обсуждать это все смысла нет, но лично для меня после удаления аккаунтов некоторых людей, БИ перестал быть основополагающим ресурсом, как это было раньше. И людей здесь поубавилось, и звездочек классные работы стали меньше получать... А самое обидное, что на данный момент другого "основополагающего" ресурса в моей голове на подсознательном уровне так и не появилось...
Каждый день захожу с надеждой увидеть наконец-то, что все по-прежнему, но, увы.
Сайт действительно уже не тот, но другого такого пока не нашла. Очень жаль, если не восстановится его работа. Может быть хозяину нужно помочь материально, думаю многие бы скинулись, но до него, похоже, не достучаться. Пойду плакать в уголке
Плакать в уголке и ждать у моря погоды.... Чудный стериотип поведения. Плачьте. только "Дорогу осилит идущий"
Если бы хозяева были в трудном материальном положении, то услышали бы предложения желающих купить сайт. То,что сейчас происходит, называется в мире официально" обман общественного доверия". Для политиков это скверно кончается.... А тут можно поплакать и спросить не подать ли денежку.
Элеонора, если вы так здесь во всем разочаровались, что вы все сюда ходите и пишите?
Хобби у меня такое....
да все нормально будет. ждем
не понимаю я Ростика
его поведение как бы говорит о том что сайт ему побоку, или он не может общаться ...
было сообщение что ведётся работа по усовершенствованию сайта, и дальше тишина, неужели так тяжело написать пару слов как продвигаются работы...
с таким способом общения у сайта будушего не вижу
хотелось бы ошибаться
Я очень сильно удивлюсь,если сайт заработает...
Может Ростику тупо не хватает финансовой поддержки он не знает как обратиться за ней? Не думаю, что кто то из нас откажется оказать посильную посощь. Просто не надо отмалчиваться и нужно. как говорится, выйти к народу.
Народ, дружно так напрашивающийся на оказание "посильной" помощи... голову включаем...
Если сиё написал не Ростик, счас этот ктой-то-не-Ростик вынернет с реквизитами карточки Сбербанка, которой у Ростика, как у иностранного гражданина, проживающего не в России, быть не может... и что? бум перечислять...?
Я балдею...
И, как мне видится.... нам дружно надо браться за освоение сайтостроения...
И интересно, может один сайт "поглотить" сайт другой? Уже придумали, продумали сей момент?
Долгие годы народ покупал в магазине и оплачивал на счет в России, которые не мог быть открыт гржданином не России.
А какое у Ростика гражданство? может кто знает
Какой коварный план хаккера Это ж надо взломать админа и месяц ждать, пока народ сам не догадается что надо деньги слать
Счет в России, в банке, при создании предприятия может открыт любой. И гражданин другой страны.
А вот получить карточку сбера, что обычная, для резидентов, как физ лицо, нерезиден не может. Т.е. ему карточку дадут, но по номеру той карты будет видно, что владелец гражданин не России. И любой перевод, рублевый с любой карты СБ, на эту будет приравниваться к валютным операциям, что сейчас очень даже банком отслеживается... Что банк придумал - операция останавливается и Вам предлагается позвонить, подтвердить платёж. За платёж, подтверждённый по телефону с Вас снимут 500 руб.
Вы будете заморачиваться с переводом ста рублей, чтобы за сам перевод заплатить 500? Дерзайте.
И ещё один момент, в магазине мы переводили на счет ИП. Не суть сейчас кто стоял за этим ИП, родственник, или просто друг. Но, если магазин сейчас закрыт, любо продан... А любой перевод на тот счет - это не помощь, а доход, по которому ИП-шнику надо будет ещё и налоги заплатить...
План может быть и не столь коварный, у того хакера, но когда народ сам предлагает, причем настойчиво - грех не воспользоваться... Остап есть в каждом из нас... наглости только некоторым хватает пропустить его в жизнь...
так хочется думать хорошо о людях.........
Это что же происходит..... я прожила почти 10 лет на этом сайте..... и как бы коряв он не был и сколько бы холиваров на нем не происходило он все равно родной и терять его невыносимо... Давайте все-таки надеяться на лучшее и терпеливо ждать... а?.... Ну забекапить все полезности
долговато, да. мало ли, мож человек не только сайтом живет. не отвлекайте письмами, когда заработает - тогда заработает. дайте человеку спокойно сделать, что хотел.
Что- то в бисер-интернет-сообществе неладное творится.Много лет сайт Лоры был одним из любимых... http://www.bijoubeads.ru
Ну так надо было сделать сайт на нормальном хостинге , прикрутить рекламу яндекса или гугла и был бы доход
Как жалко...
Но, раз Лора так решила
Спасибо Лора за сайт
Не знала про этот сайт.... красивые схемки там были...... неужели нигде даже архива не сохранлось?
Вот именно, Яна уже много раз предлагала забрать - купить сайт себе. И в ответ тишина. Если всё равно сайт не нужен, отдайте, продайте. Хозяевам сайт не нужен по-видимому
Так получается, что просто достучаться невозможно!!! Конечно лучше было бы сайт в целости сохранить, нам-то все равно где, лишь бы всё целиком.
мда, печалька...
Конечно, это не самое главное - потеря сайта. Но, всё-же обидно, что ожидание не оправдываясь. Обидно за те моменты, когда выделяла время, чтоб загрузить работы, особенно когда их много копилось. Не так давно загрузила розы - http://biser.info/node/161019 и всё зря! Написание поста с ними, более подробное описание с ними - http://biser.info/node/478830 И я таки не смогу показать пальму, которая в процессе с декабря
1 вый этап:
И вот моя первая ветка, моей будущей пальме
2 рой этап:
И вот, ещё три, воббщем
И сегодня сняла 3 тий:
Ещё одна партия, продолжении к Пальме. И количество, оставшего бисера в банке. На данный момент потрачено, примерно около 170 гр бисера - 11 номер. В будущем планируется, как минимун 270 гр, этого бисера. Хорошо ещё зелёного бисера в достатке, и не придётся его искать, чтоб завершить
Обидно. Спасибо всем за коментарии, звёзды и внимание. Эта был первый сайт из моей жизни, куда грузила свои работы. Кстати, а что вы группу в Однаклассники не принимаете?
Потеря сайта - это как раз таки главное. Удалите отсюда свои перья-веники... Хочется поделиться - пишите у себя в блоге... Ужас просто...
ей не до сайта и общих проблем, у неё пальма вянет
В том числе )))
Не серьёзно, чё сайтом будем делать? Сайт-то действительно должен остаться
А кто же против??? Но от нас-то что зависит? Вы можете его сохранить?
Убирайте не убирайте. Смысл уже, что-то делать, что-то поправлять, когда надежда тает на глазах?
Я не хочу тебя терять, Бисер.инфо! Оставьте его на месте!
О, дожили, тут уже и комменты глючить начали, к чему бы это, перенос сайта что ли началси или он окончательно ломается
С коментариями, у меня норма
я как коммент написала и у мня норма стала, а так дальше первой не пускало, а мне же интересно, че там понаписали
Похоже доламывается то один глюк, то другой. Особенно , если с телефона
я сюда уже с пол года войти с телефона не могу пишет что мой пароль или ник неподходят
Попробуйте в браузере в телефоне кеш и куки почистить
Мне что тут не нравится? Попытки кое-кого "водить по пустыне" бисерное" стадо из-за временного отсутствия настоящего Моисея
Типа нет обновлений, а давай я по-новой начну воду баламутить
Так вот лично я, если этот сайт не заработает, ни на какой другой не пойду. Увы и ах
Ну наверное все плохо, раз не получается быстро исправить
Очень советую желающим наложить узловатую ладонь на народное достояние прекратить попытки - ну не получится, как бы не хотелось
Советую всем что-то сохранить у себя на компе, на всякий случай обменяться мейлами с милыми для себя людьми и спокойно работать дальше. Языки-то здесь ни у кого не поотрезали? Болтать можем - уже хорошо
Ну и напоследок - бочку дегтя. Работ-то по-настоящему хороших маловато стало, так что убыток есть, но небольшой от отсутствий обновлений. Сорри
Одно другому противоречит!
А вы знаете настоящего Моисея?
Не хотите никуда ходить, не надо, ваше право. И право других ходить, куда им вздумается. А вот осуждать их за это никто не имеет право!!!
Ириш, полностью с тобой согласна!
Буду на этом сайте до последнего. Но если он закроется, то где выкладывать новые свои работы. Пусть они кому то неинтересны, но мне самой они очень интересны, и надеюсь и другим тоже.
Я бы сказала обо всем этом иначе.Пользователь, известный мне только и исключительно как автор отвратительной книги о плетёных бусинах , жующий более ста страниц понятное на одной, решила стать Гуру ... Сначала она обвиняет , исходя из непонятных посылов, кого-то (меня, как я поняла) в стремлении похитить сайт , потом называет всех стадом. Пользователи, вам не обидно?
Мне не известен на настоящий момент ни один Моисей . Вообще в мире. Но клеветница Бисерфест лучше осведомлена. И она знает обо всех что кому лучше.
Интересно, кто хочет идти к ней в стадо?????
Вы не обращайте внимания Просто некоторые волнуются, что источники вдохновения для книг разбегутся и их нужно будет искать по всему тырнету
Повторяю для желающих. Никто никому ничего не должен.
http://www.beadingdigest.ru
Тут много желающих общаться и выкладывать свои вещи. Хорошие, плохие, всё зависит от опыта и умения. При желании со временем приходит и то, и другое. Но не приходит ничего, если время посвятить рыданиям. Не приходит ничего, если заниматься постоянными похоронами.
И для всех, которые делают "слабые и плохие вещи"
Стесняясь себя вы гробите своё будущее. Мастера-только первые среди равных. Помимо этого далеко не все хотят вообще делать сложные вещи. И имеют на это право. Любители эксклюзивов могут делать свой сайт.
Есть тут материал? Он накоплен пользователями. Кто-то хочет перенести? Его право. Кто-то хочет оставить и ходить сюда? Его право.
Я никогда добровольно не уйду с БИ.
Но даже если БИ заработает, я не буду , как раньше, складывать "все яйца в одну корзину". Не доверяю. И основания для этого проверяла более двух лет.
А кто Вам сказал, что сайтам вообще можно доверять? Эта техника, и никто не желает покидать сайт добровольно. Было бы так просто, и разгоаороа бы не было. Я к счастью ссылку от Бисер.инфо не раскручивала, но при этом, это одно из любимых мест. Терять его жалко, и когда сайт больше не откроется, после всего этого, уже ничего странного не будет.
АААаа я от это знайшла... http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%...
Но никак не рушусь положить сайт к себе в копилочку... Банально может диска не хватить...
Ирина, вы - большая умница, что ищите пути решения. Я тоже заинтересовалась теперь этим Пытаюсь судорожно перечитать хотя бы все темы "Узоры вязаных жгутиков-шнуриков", но нет возможности физически. Да и под давлением сложно информацию воспринимать. Люблю неспеша вчитываться)))
В общем, интересную мысль вы подкинули. Теперь надо бы выяснить, сколько места занимает весь сайт. Подозреваю, что сайт, существующий много лет, наполненный массой фото, видео, форумами и блогами, пользовательский компьютер не потянет. Придётся хотя бы частично странички. В любом случае, надо узнать, как выяснить объём. Буду благодарна любой информации.
Дай бог, чтобы с Ростиком было всё в порядке. Ведь в обсужлениях даже мысли никто не допустил, что могло что-то случиться. А то, что с его странички ВК заходят, так это не факт, что он лично. Ведь многие из нас сохраняют на личных компьютерах пароли на вход или открытые вкладки. А может, он к личному Юбилею готовится?! Всем нам и себе подарок приподнесёт - возрождение сервера! Не будем делать поспешных выводов.
Я верю, что всё будет хорошо! Сайт продолжит своё существование, а я дополнительно приобрету новый опыт, надеюсь, по их сохранению
Вот эту программку ещё можно опробовать: http://m.softportal.com/software-588-webzip.html
Да, интересно
Я что-то не пойму, если мое мнение отличается от чьего-то другого, то в глазах "этого другого" я ФУ, КАКА? Ну вы даете.... Каждый имеет право высказать свое мнение, не оскорбляя других.
И Моисей не стадо по пустыни водил. Я хоть и атеистка, но такого сказать себе никогда бы не позволила. Не хорошо это
Вы же все здесь творческие натуры, художники хоть и с разными точками зрения. Как там говорил Леопольд: "Давайте жить дружно"?
Ну хоть встряхнулись, не все же Ростика и иже с ним обсуждать
Вам все плохи - никто не делает как вы хотите: и чтобы сайт работал, где вы друг друга нахваливаете до дырки, и где спокойно можно фекальную отсебятину пороть. Дамы, которые знают, что мои слова им адресованы, продолжайте развлекаться. Вам тут место, и вас тут сохранят, не сомневайтесь. И неужто кто-то подумал, что их них кого-то можно позвать в даль светлую? Ни желания, ни времени у меня на это нет и не предвидится ни сейчас, ни в дальнейшем.
Этому сайту уже давно пришел конец, и конец не физический, а моральный и творческий. Творчества тут не осталось, увы и ах. Модерация оставляет желать лучшего, поэтому и с культурой напряженка. А где нет культуры, там нет и творчества. А куда оно ушло? Туда, где нужны красивые качественные и современные работы.
И вот с этим оставшимся надо смирится
А, что нам собственно остаётся? Только как смириться. Я уважаю Ваше мнение. И вижу только один выход, передать сайт тому, кто будет не против всё исправить, и продолжить
Все ушли, а вас забыли
И с собой не зовут и тут не уважают
Это точно, сюда уже не смотрят. Я уже вчера попрощалась
http://biser.info/node/479107
А нет, ещё пишут
Да ну, ерунда какая. И сейчас интересные работы бывают, и раньше было полно работ новичков, так сказать, первые шаги.
Этот сайт хорош именно дружественной атмосферой ко всем. Если ты новичок, то тебя подбодрят, если спросишь совета - подскажут. Я рада, что тут по-прежнему много новичков. Именно за ними будущее, они будут совершенствоваться и продолжат бисерное дело, это нормальная жизнь. А работы мастеров служат всем для радости и вдохновения.
Скачать и сохранить этот сайт к себе на компьютер нереально, тут огромные объемы. И это одна из причин, по которым перенос сайта и обновление движка - сложное дело.
А вообще, как показывает опыт, выживают те сайты, на которых остаются терпеливые и альтруистичные старожилы. Чтобы хозяин сайта был готов тянуть лямку "ради жизни на земле", просто так, через все тернии. И чтобы было несколько человек, которые останутся, несмотря ни на что, так сказать, и в горе, и в радости. Вот такие сайты существуют десятилетиями. А не те, где люди нацелены звезды с неба хватать и по облакам ходить, а чуть что не так, начинают грызться со всеми и совершать резкие движения. Такие сайты прекращают свою работу за 1-3 года.
Этот сайт хорош именно дружественной атмосферой ко всем. Если ты новичок, то тебя подбодрят, если спросишь совета - подскажут.
О, вернее не скажешь. Я сама пришла сюда новичком, и все вопросы были решены именно здесь
Скачать и сохранить этот сайт к себе на компьютер нереально, тут огромные объемы. И это одна из причин, по которым перенос сайта и обновление движка - сложное дело.
По частям. Пока одну часть, следующею и т.д. А почему не оставить как есть?
И откуда тут новички? Сайт давно закрыт для регистрации...
Что, в самом деле? И как давно? Это из-за сгоревшего сервера или еще раньше?
еще с осени
Не хочу уходить с сайта,буду ждать до последнего,у меня нет времени осваивать другие ресурсы (лучше потрачу его на бисер), всему научилась здесь,за что огромное спасибо мастерам ,делившимся опытом, чьи работы вдохновляли и стимулировали изучать новые элементы,пусть не шедевры,но все же мне нравится делать украшения.
надеюсь все наладится,
Будем вместе надеться
А никто и не уходит. Я что-то не вижу писем с просьбой убрать регистрацию. Просто в новом месте уже. Тут качают инфу. Сохраняют... Девочки, вы хоть поделитесь потом!!!
полностью согласна Мы все здесь потихоньку учились. Любой альбом, если начать просматривать с самого начала, то видно, как повышется уровень мастерства.
Мы будем ждать, сколько угодно! Только сайт не удаляйте!
Так,приехали...5страниц комментов пропали....
Они как-то через раз... то появляются, то пропадают )).
А у меня на месте
Девочки, кто бекапит сайт..... Вы бекапите все?....
Хотелось бы сохранить ШБИ, схемы и МК....и отдел форума с обсуждениями техник......
Если сайт не спасти и не возобновить его полноценную работу, то хотелось бы хотя бы просто сохранить ресурс как библиотеку, копилку знаний.... Интересно можно ли это сделать....
Я забэкапила только то, что мне интересно. Скопировала в ворд, а потом сброила н флешку, чтобы на компе масто не занимать.
А я даже не знаю, что нужно конкретно. Проще, всё взять. Но...
Тем, кто обеспокоен сохранением информации, стоит заглянуть сюда https://web.archive.org/web/*/biser.info. Синими кружочками отмечены даты существующих архивов, выбираете и наслаждаетесь полноценным сайтом. Последнее сохранение - сайт состоянием на 25 марта этого года https://web.archive.org/web/20160325185023/http://biser.info/. Сохранено там множество сайтов со всего обширного интернета, и сайт Лоры, о котором тут кто-то упоминал, тоже. Сохранить стоит то, что по какой-то причине недоступно в этих архивах. Не тратьте время зря
Вот спасибо!!! А это уже никуда не пропадет??? Я чайник...
Интересно, никогда о таком не слышала
Не знаю как вас зовут, но спасибо огроменное. Вы даже не представляете какую тяжесть сняли ....
Если у нас вдруг появился такой умный человек, то расскажите немного о том, что сохраняется и что не сохраняется. Что и по какой причине может быть недоступно в архивах....
Только простым языком...
И уж простите, если не рассчитывали, но я забираю ваш пост со ссылками, чтобы успокоить друзей.
Спасибо ещё раз.
Работы у вас красивые, но знания
Архив Интернета (англ. Internet Archive) — некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом. Архив собирает копии веб-страниц, графические материалы, видео- и аудиозаписи и программное обеспечение. Архив обеспечивает долгосрочное архивирование собранного материала и бесплатный доступ к своим базам данных для широкой публики. (c) Википедия
Эти архивы не содержат некоторый функционал (так как копируются уже сгенерированные страницы). Поиск не будет работать, сейчас он срабатывает с перенаправлением на реальный бисер.инфо, найденную страницу на БИ нужно просто вставить в адресной строке архива по аналогии с открывающимися в нем копиями. Не работают сортировки по буквам в списке альбомов, вход как пользователя (а, значит, недоступны письма, закладки и другая личная информация), и, наверняка, еще некоторые вещи. Сложно сказать как обстоит дело с картинками, которые не с фотохостингов, а с сервера би (сохранены они или тянутся с сервера БИ).
Чтобы понять, чего там может не хватать, стоит попутешествовать по архивам сайтов, которых уже нет в живых. Хотя, я очень сомневаюсь, что бисер.инфо ждет такая участь)
Для примера, страница, которая сейчас на сайте пуста https://web.archive.org/web/20140209113404/http://biser.info/albom/65476
Спасибо...
Удобная штука, но ее периодически закрывают, потом опять разблокируют.... Не знаю, почему. Приходится периодически обращаться к этому ресурсу, но, порой, он недоступен. Так что, не удивляйтесь, если в один прекрасный день, ресурс будет заблокирован, а через неделю опять заработает
да, в России его периодически блокируют, но есть анонимайзеры, и вроде как браузер тор тоже позволяет обходить блокировки
Да это понятно. Но не все будут на эту тему тут заморачиваться, мне так кажется.
И еще. Если, не дай Боже, сайт закроется совсем, то фотографий не будет. Вот к примеру, открываем альбом с Вашим чудесным ежиком, на фото ПКМ выбираем "копировать адрес картинки" (в разных браузерах надпись может быть другая). Получаем вот такое: http://i2.biser.info/files/images/5a/21/bb/biser.i...
Это означает, что на субдомене i2.biser, есть папка files, в ней папка images и так далее, а в ней уже фото с названием biser.info_brosh-jozh_65449-1459180258.jpg. Так вот, если сайта на хостинге нет, то всех этих папок нет, как и самой картинки. Проверила с сайтом, который закрыт с 2013 года. Текст есть только с главной страницы, картинок нет, пустые места под них.
Сейчас удаленные страница с картинками открываются только потому, что эти картинки все еще хранятся на сервере, а страницы, ссылающиеся на них, все еще хранятся в вебархиве
Вероника, спасибо большое за такую информацию. Она вселяет немного надежды. У меня вопрос как к понимающему все это: если есть такие возможности залезть в сайт, может есть способ и выкладывать свои работы? Пусть не привычным путём, а сложным, но может возможно реанимировать наш сайт?
Увы. Тут как раз проблема с папкой куда работы должны загружаться. Обычно такая беда возникает, когда кривые руки устанавливают не те права доступа к папкам. Но в данном случае скорее всего проблема с хостом. Видите ли, если излагаться просты языком, то сайт представляет собой набор папок с файлами и отдельно - база данных. Текстовая информация (статьи, посты, блоги) хранятся в БД, а вот загружаемые фото - уже на хостинге. Вот с ним похоже беда. Потому что, если бы проблема была в правах доступа, то такая мелочь решается за несколько секунд.
Перенос сайта - это тот еще гемор. Тем более, что сайт довольно объемный. Но решать проблему месяц - это конечно, перебор.
Хотя.... Если в настройках убрать пункт ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ загрузки фото для публикации, тогда можно будет наполнять альбомы, как в блогах - путем ссылки на хостинги изображений. Но это может сделать только администратор с полными правами доступа к сайту.
Да Ростик еще собирался движок переписывать. А потом отлаживать на этих объемах...
Про эти картинки я упоминала, это касается альбомов, а в приведенном мной примере - только превью работ, остальные картинки загружены не на сервер БИ. Вроде как, в блогах, на форуме, в разделе мастер-классов используются сторонние фотохостинги. Мне сложно сказать, кто и что считает ценной информацией. Я не предлагаю этот архив как панацею, и не считаю, что БИ грозит закрытие
Спасибо, более-менее понятно. Мы все тоже надеемся на лучшее. Просто тишина от админов навевает на всякие нехорошие мысли...
СПАСИБО!!!
А разве последнее сохранение не от 13 мая?
Это равносильно с концом света, блин!
А я очень надеюсь что мой любимый сайт заработает и ещё в лучшем виде!!! Он для меня сейчас всё , здесь мои друзья , моё общение, мои работы, он меня многому научил ! Жду и надеюсь я оптимистка!
Надежда, умеряет последней
I hope that the site will not close !!! I live in France, I come every day on the site and I learned a lot thanks to you all !!! Thank you very much !!! I remain hopeful that the site will revive !!!
Удачи, Ростик! Пусть все переедет и установится без проблем! Представляю, сколько там работы.
Я не поняла мы уже переехали или нет.
Каждый день захожу на сайт в надежде на то, что он продолжает жить, но у вы...... И возникла у меня еще вот такая мысль, может проблема не только в переносе сайта на новый сервер. Не так давно вышел новый закон о СМИ, который коснулся и сайтов в интернете. Если на сайтах посещаемость более 3000 в день, то он приравнивается к СМИ, а это уже совсем другие законы, другие деньги и т.д.
Может и так, конечно. Но ведь в любом случае, можно предупредить людей? так и объяснить, сказать мол соберите вещицы, а то скоро этого "дома" не будет. А мы сидим как в последний день Помпеи и все думаем: да обойдется, ну погремит, ну пошумит и утихнет. Гремел же уже, а потом затихал.
Сейчас смотрим на Помпею и думаем: люди, что дураки были, что не бежали оттуда? Ведь ясно было, что рванет в любую минуту. А люди-то надеялись... Было же уже такое и обошлось...
Вот и мы сидим и ждем... а завтра хоп! и не найден сайт.... ошибка 404..., ахтунг!... и чего там еще пишут в таких случаях?
п.....ц не пишут ,думают.
О чём?
Я уже собираю
А я не помню, этой истории здесь
Тоже самое, с минуту на минуту жду, его закрытие
Как-то долго, Народ.ру быстро закрывали. А тут, не спешат. Может, в самом деле не спешат с поспешными выводами?
Можно сказать, сайт все карты спутал. Не знаешь, что делать и за что браться
Идите уже займитесь чем-нибудь полезным. А то ноете и ноете тут(
Знаете, есть такой анекдот:
Так что мыслить нужно позитивно)
В точку!!!
Сидите-сидите. А я всё-же, одной ногой на выходе
Вы же у нас умница-красавица! А рванёт, поздно будет. Поэтому тут все кричат - рванёт, собрать вещи и на выход. Только администратор приведёт окончательный вердикт, а он молчит. Никто не знает его судьбу. И тут уже в самом деле уже не стоит не на что хорошее не рассчитывать. Лучше уже не обнадёживать, не первый сайт.
Я хоть и не супер мастер, но ...... владелец забил на этот сайт и всё. Не надо охать и стонать (прочла две последние страницы комментов) .
Сплошь и рядом сайты работают только на счётчик посещений....Наладил машинку, собирай бабло.
Ни одного сообщения от админа за месяц - да, можно представить трагичную картину, что он лежит в коме с перебитыми пальцами и при полном отсутствии родственников.
Слабо верится, что такой большой сайт держится только на одном человеке.
Ничего страшного, есть и другие ресурсы. А админу выздоровления,если что.
Я понимаю, что многие волнуются из-за схем.... Я тоже была такой патриоткой.. но, потом, отпустило. Масса бисерных сайтов есть со схемками для новичков и мастер классами.
Были бы новички, а учить всегда найдётся кому. Тем более не понимаю загадочное поведение админа.
И я о том-же подумала, читая коментарий. Даже если человек в больнице, не может быть такое, чтоб не было возможности сообщить. Да, любой бы уже написал результат в коментарии
Были бы новички, а учить всегда найдётся кому. Тем более не понимаю загадочное поведение админа.
Как повезёт, потому иной раз и ищут поддержку на стороне. А от своих, только и ждёшь... Но, если им интересно, то пожалуйста! При поиске других ресурсов, как-бы на вирусы не наткнуться
Сплошь и рядом сайты работают только на счётчик посещений....Наладил машинку, собирай бабло.
................................................................................................................................................................
Ни Яндекс, ни ГуглАдсенс не платят за посещяемость сайта.От посещяемости сайта зависит только, поставят на него рекламу или нет, если владелец сайта вдруг решит на нем зарабатывать. Платят лишь за клики по рекламе от разных рекламодателей и это не самый надежный источник заработка.
golubisina, такое отношение к данному сайту некрасиво и несправедливо.
Я на этом сайте 6 лет . Здесь я научилась иголку держать в руках... и видела изменение сайта из года в год... так что тоже имею право на своё мнение. И если оно отличается от Вашего, то это ещё не значит что оно хуже.
Столько людей в ожидании... Ни "Тпру!!!", ни "Нууу!!"...ни полслова..
Я оптимист и очень хочу, чтобы сайт жил. Но полтора месяца для переезда - это слишком. Мои подозрения, что полностью функционировать сайт уже не будет.
Как вариант - можно пробовать поменять ресурс
Да все там уже и тусуются, а сюда (в этот блог) заходят поплакать на пепелище и посыпАть голову пеплом... Конечно тоскливо, всех понять можно. Обживемся и на новом месте, обязательно, но на старое место все равно тянет.
По ссылке не открывается...
забейте в строку адреса и будет вам счастье... ))
Да я бы уже согласилась бы, чтоб он хоть как-то сохранился. Не хочу завтра больше его не увидеть. Я много сайтов видела, но именно к этому больше всех привязалась. Хотя, тут столько тегов при оформлении, но столько отзывов, когда есть вопросы
здравствуйте. а подскажите пожалуйста куда переехал сайт. что то ссылку не найду.
))) чета ржу)))
"куда уехал цирк?" - цирк уехал, а клоуны остались)))
никуда он не переехал. ссылка та же biser.info, при переезде на другой сервер ссылка не меняется, это чисто техническая проблема админов, нас она никак не касается.
вчера была ссылка на другой сайт, но комментарий удалил кто -то. Думаю про ту ссылку идёт речь.
За такой долгий период можно было бы и сообщить народу правду. Я лично люблю этот сайт , но такое отношение ко всем нам - это уже не просто неуважение ((( СКОЛЬКО МОЖНО РЫБКУ ГЛАДИТЬ ???????????????????????????????????????????????????????
В первый раз, что ли?))
Переезд помнится еще несколько лет назад планировался. Нам даже бета-версию нового сайта показывали! А воз и ныне там...
Да, ладно. Я не спешу, готова ждать сколько угодно. Но, и Вас понимаю, сама уже с содраганием сердца захожу на него. И с Любой решили уже своё забрать. Сегодня забрали, уже неделю бегаем за этой целью. И все нагоны уже только из-за администрации! Трудно написать как есть! Конце-концов, не только за сайтом бегать!
Блин! Дайте мне этого сволочного КОТА, я его прибью!
Ух, кого я вижу!!! Зайди на ФБ!
Что за ФБ?
По ходу пьесы этот кот наелся тухлой рыбы и помер , бедолага
Я про кота, который сожрал сервер
А до него хакер гадский много чего вынес.
Наверное это намек, что пора устроить лето - каникулы.
Срочно скорую!
Не надо прибивать КОТА, пусть и скотного. Он просто устал, он отдохнёт и всё сделает
Не знаю о чем вы, я про рыжего кота на фотке, грызущего кабель
Только что провела мини-эксперимент со своей записью, сделанной в этом блоге ранее: изменения внести можно, а удалить нет. Вот, сижу думаю: либо мне кажется, что в беседе отсутствуют сообщения, либо уже совсем запуталась?! А если не кажется, значит, модераторы продолжают свою работу? А если так, то кому-то из них, возможно, больше, чем большинству из нас здесь, известно информации?! Ну, очень гнетёт неизвестность
Пожалуйста, кто-нибудь, проясните ситуацию. Не хотелось бы, чтобы в один прекрасный день срок оплаты за текущий период хоста истёк и лавочка закрылась(((
Да, я уже тоже ною, но состояние безысходности именно к такому приводит...
Ну так, мы же до администрации не как не достучаться! Кто-же кроме их разъединит?
Может, ещё кто какие данные знает администрации, либо их знакомых? Чтоб уже хоть как-то найти ответ?
Ami-chan
Почему так много ваших сообщений в этой теме ? Ну высказали один раз свои опасения, ну два.... зачем же более ? 7 страниц в этой теме и треть ваша. Уже понятно всем, что вы в нервотрёпке и опасениях... как и я впрочем...
Не надо нагнетать и так нагнетённую обстановку.
Жду... надеюсь...и верю!!!
Спасибо что предупредили,Буду ждать обновочки.А то не могу зделать себе заливочку в свой Альбомчик.
С Ув.Бисерёнок.