Переезд на новый сервер!

Добрый день, пользователи biser.info!

На нашем сервере поломался один из дисков. Поскольку сам сервер уже очень старый, я принял решение о переносе сайта на новый, более мощный сервер. Также будет обновлён и движок самого сайта. Я уже приступил к работе, надеюсь за неделю управлюсь.

Ростик