Переезд на новый сервер!

Изображение пользователя Ростик.
вт, 10/05/2016 - 06:10 — Ростик

Добрый день, пользователи biser.info!
На нашем сервере поломался один из дисков. Поскольку сам сервер уже очень старый, я принял решение о переносе сайта на новый, более мощный сервер. Также будет обновлён и движок самого сайта. Я уже приступил к работе, надеюсь за неделю управлюсь.
Ростик



Комментарии

вт, 10/05/2016 - 06:13 — Ирина-Весна
Изображение пользователя Ирина-Весна.

Спасибо за информацию!!! Радостно узнать, что не всё потеряно.

вт, 10/05/2016 - 06:13 — werkyriy
Изображение пользователя werkyriy.

Спасибо!!!

вт, 10/05/2016 - 06:17 — Афинянка
Изображение пользователя Афинянка.

Ростислав!Спасибо огромное!Успехов Вам!Вы-МОЛОДЧИНА!Ждем-сссс!!!! класс

пт, 10/06/2016 - 13:22 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Жалко ожидание не оправдались

вт, 10/05/2016 - 06:18 — qween10
Изображение пользователя qween10.

ураа ураа ураа

вт, 10/05/2016 - 06:25 — sweetn
Изображение пользователя sweetn.

ураа спасибо

вт, 10/05/2016 - 06:36 — Северова
Изображение пользователя Северова.

Ура ураа !Я была уверена,что всё будет хорошо! Спасибо большое! ураа
Люди,кто там в цари крайний в очередь на пополнение главной страницы крайний? Я за вами! Вроде было мнооооого желающих!

вт, 10/05/2016 - 06:35 — natameksr
Изображение пользователя natameksr.

Спасибо роза

вт, 10/05/2016 - 06:36 — k_helen2009
Изображение пользователя k_helen2009.

Ждём и надеемся, что всё восстановится! да

вт, 10/05/2016 - 06:39 — Лена дома.ru
Изображение пользователя Лена дома.ru.

Спасибо за информацию спасибо

вт, 10/05/2016 - 06:53 — amiram
Изображение пользователя amiram.

влюбилась влюбилась влюбилась

вт, 10/05/2016 - 07:04 — DEny
Изображение пользователя DEny.

Спасибо!!! Для нас этот сайт, как семья и как воздух краснею

вт, 10/05/2016 - 07:16 — Ольга_Тигра
Изображение пользователя Ольга_Тигра.

Уже хорошо!
Удачного переезда и просто терпения со всеми нами)))

вт, 10/05/2016 - 07:16 — БиЛЕВ
Изображение пользователя БиЛЕВ.

ураа ураа ураа класс класс класс

вт, 10/05/2016 - 07:18 — svetvasilna
Изображение пользователя svetvasilna.

Ура!!!! ураа ураа ураа

вт, 10/05/2016 - 07:29 — na_lapax
Изображение пользователя na_lapax.

Как радостно Вас видеть ураа
Пусть работа идет легко!

вт, 10/05/2016 - 07:55 — Nusota
Изображение пользователя Nusota.

Успехов Вам! Пусть все пройдет удачно!!! роза

вт, 10/05/2016 - 07:56 — Wirbelwind
Изображение пользователя Wirbelwind.

ураа ураа ураа

вт, 10/05/2016 - 08:01 — zweig
Изображение пользователя zweig.

Спасибо!!! роза Удачного переезда нашей уютной бисерной компании!!! улыбка

вт, 10/05/2016 - 08:09 — Glen
Изображение пользователя Glen.

Какая приятная, ожидаемая, радостная новость ураа

вт, 10/05/2016 - 08:12 — biserfest
Изображение пользователя biserfest.

Меня волнует судьба кота с фотографии. Его не сильно шарахнуло? ха-ха
Поздравляю в будущим переездом! роза

вт, 10/05/2016 - 08:35 — caglay
Изображение пользователя caglay.

большое спасибо !!! роза роза Удачи !!!

вт, 10/05/2016 - 08:40 — с.н.г.
Изображение пользователя с.н.г..

Это значит будем жить! ураа
Надо сервер обновить да
И продвинуть чуть движок танец
Все наладится, дружок привет
А пока для нас забота вздох
Делать новые работы, готовлю
Чтоб альбомы пополнять краснею
И подружек удивлять язык чмок

вт, 10/05/2016 - 09:18 — Ostertomta
Изображение пользователя Ostertomta.

класс отлично получилось!!!! роза

вт, 10/05/2016 - 13:25 — с.н.г.
Изображение пользователя с.н.г..

краснею реверанс

вт, 10/05/2016 - 17:22 — Ната88
Изображение пользователя Ната88.

Супер!!!

вт, 10/05/2016 - 08:42 — welle_M
Изображение пользователя welle_M.

Удачи! класс

вт, 10/05/2016 - 08:48 — margery
Изображение пользователя margery.

Отличная новость! роза Как и предполагалось, надо просто чуть-чуть подождать улыбка

вт, 10/05/2016 - 08:55 — EVAlina
Изображение пользователя EVAlina.

СПАСИБО огромное! А то настроение все эти дни было испорчено. Думала, что сайт закроют рыдаю вздох

вт, 10/05/2016 - 09:05 — Arctic
Изображение пользователя Arctic.

Ох. Только что обнаружила, что кошки у меня отгрызли микрофон (в прямом смысле). С горя захожу на бисер.инфо в надежде что тут есть новости - и картинка как-то очень в тему оказалась ха-ха

вт, 10/05/2016 - 09:17 — Ostertomta
Изображение пользователя Ostertomta.

Спасибо большое! самая отличная новость! класс класс класс спасибо

вт, 10/05/2016 - 09:28 — Альмог
Изображение пользователя Альмог.

ура, ура, ура
очень люблю наш сайт, здесь мне нравится всё- оформление сайта, и главное бисероманки и бисероманы

Ростику удачи

вт, 10/05/2016 - 09:29 — Kiss_me77
Изображение пользователя Kiss_me77.

Спасибо большое! Отличная новость! роза роза роза

вт, 10/05/2016 - 09:34 — Юленька Лебедь
Изображение пользователя Юленька Лебедь.

Ура!!!! ураа Будем жить!!! ураа Подняли настроение на весь день!!! ураа

вт, 10/05/2016 - 09:35 — HellenaSG
Изображение пользователя HellenaSG.

ураа ураа ураа ураа ураа
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

вт, 10/05/2016 - 09:41 — Асиюшка
Изображение пользователя Асиюшка.

Спасибо большое!

вт, 10/05/2016 - 09:45 — Cofka Olga
Изображение пользователя Cofka Olga.

Хорошее начало рабочей недели, всем позитива! класс реверанс влюбилась

вт, 10/05/2016 - 09:57 — Алла Шмидт
Изображение пользователя Алла Шмидт.

Какая хорошая новость!!! улыбка

вт, 10/05/2016 - 10:52 — Наталья Артуровна
Изображение пользователя Наталья Артуровна.

Чудесная новость! ураа роза роза роза улыбка

вт, 10/05/2016 - 10:59 — anechka
Изображение пользователя anechka.

Ура!!!!!!!!!!!! роза роза роза роза роза роза ураа

вт, 10/05/2016 - 11:00 — inneska72
Изображение пользователя inneska72.

Спасибо!!! Замечательная новость! ураа ураа ураа Уже не представляю жизни без БИ улыбка

вт, 10/05/2016 - 11:00 — belal
Изображение пользователя belal.

ураа ураа ураа Отличная новость!!! Удачи Ростику,а всем вдохновения на новые работы!

вт, 10/05/2016 - 11:09 — grecha62
Изображение пользователя grecha62.

Жизнь продолжается, ураа ураа ураа

вт, 10/05/2016 - 11:14 — Елена 88
Изображение пользователя Елена 88.

роза роза роза ураа танец танец ураа

вт, 10/05/2016 - 12:10 — Тётя Анюта
Изображение пользователя Тётя Анюта.

уф! Ура, как же радостно, что мы будем существовать дальше!

вт, 10/05/2016 - 12:30 — морковкина
Изображение пользователя морковкина.

Удачи!! спасибо ураа класс А то я уж думала - все, сломался любимый сайт...

вт, 10/05/2016 - 12:39 — Весёла
Изображение пользователя Весёла.

Ждём, ждём, ждём!!! влюбилась чмок привет

вт, 10/05/2016 - 12:40 — Matematik
Изображение пользователя Matematik.

А я, наивная, предположила, что все сначала массово "не грешили" в церковные праздники, а затем - ушли в общий загул в майские, вот и не было новых работ никем выложено мама-мия ха-ха Теперь ясна причина. Неприятненько, конечно. Желаю установки бессмертного сервера и чтобы все были здоровы! влюбилась

вт, 10/05/2016 - 13:03 — striga
Изображение пользователя striga.

Ура, девочки - мы под надёжным мужским крылом!!! ураа ураа ураа Спасибо за заботу, Ростислав класс

вт, 10/05/2016 - 13:07 — trisha_tr
Изображение пользователя trisha_tr.

Очень ждем танец
Спасибо роза

вт, 10/05/2016 - 13:10 — Анна Василевская
Изображение пользователя Анна Василевская.

ураа ураа ураа

вт, 10/05/2016 - 13:52 — Азалия09
Изображение пользователя Азалия09.

Будем ждать, приятная новость

вт, 10/05/2016 - 13:53 — asia84
Изображение пользователя asia84.

привет привет привет Чудесная новость ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа чмок чмок чмок

вт, 10/05/2016 - 14:31 — Неугомонка
Изображение пользователя Неугомонка.

Cлава богу, а то в голову ничего хорошего не приходило.

вт, 10/05/2016 - 14:58 — Andriesh
Изображение пользователя Andriesh.

Отлично!!!!

вт, 10/05/2016 - 15:01 — TVS
Изображение пользователя TVS.

класс класс класс ураа

вт, 10/05/2016 - 15:23 — asterisk77
Изображение пользователя asterisk77.

ураа ураа ураа ураа ураа ураа

вт, 10/05/2016 - 15:27 — Людмила М13
Изображение пользователя Людмила М13.

И я очень рада ураа Ростиславу спасибо за приятнейшую новость! спасибо спасибо спасибо

вт, 10/05/2016 - 15:31 — Альфия Ш.
Изображение пользователя Альфия Ш..

Вот это хорошая новость! Ждем роза

вт, 10/05/2016 - 15:34 — ninagri
Изображение пользователя ninagri.

Слава Богу, конец неприятностям. класс улыбка

вт, 10/05/2016 - 16:35 — Валя Омск
Изображение пользователя Валя Омск.

Ростик, спасибо за хорошую новость! спасибо класс ураа Будем ждать!!! привет

вт, 10/05/2016 - 16:46 — Энца
Изображение пользователя Энца.

Спасибо!!!!! Ура!!!! роза роза роза

вт, 10/05/2016 - 16:49 — lorik181
Изображение пользователя lorik181.

И я не могу скрыть свою радость!!!!!!!!!!!!! класс ха-ха влюбилась танец роза

вт, 10/05/2016 - 17:24 — luba050160
Изображение пользователя luba050160.

Спасибо , что сообщили.Будем ждать столько , сколько нужно . спасибо

вт, 10/05/2016 - 17:40 — leeca

класс спасибо

вт, 10/05/2016 - 17:40 — Дашуля
Изображение пользователя Дашуля.

Ну хоть какие-то новости! привет

вт, 10/05/2016 - 18:09 — Bellissima
Изображение пользователя Bellissima.

Это хорошая новость! ураа

вт, 10/05/2016 - 18:19 — HULIGANka
Изображение пользователя HULIGANka.

Классно!!!! Спасибо!!!!!

вт, 10/05/2016 - 18:31 — dikaja_ledi
Изображение пользователя dikaja_ledi.

Очень неприятно без любимого сайта!!!!! Хорошо, что мощный сервер! роза

вт, 10/05/2016 - 18:41 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Ростик, спасибо за то, что Вы, вы, вы всееееее у нас есть чмок
чмок чмок чмок чмок вместе вместе вместе роза роза роза

вт, 10/05/2016 - 19:50 — Елена Сидиропуло
Изображение пользователя Елена Сидиропуло.

ура !!!!!!!!!! а то я была в легкой панике !!!!!!!!!!!!! жду !!!!! плачу печаль вздох влюбилась

вт, 10/05/2016 - 20:51 — Rbeader

мама-мия
читаю

вт, 10/05/2016 - 21:45 — biserfest
Изображение пользователя biserfest.

Бедная Лиза! А она-то в радостном вопле не отметилась извините
Все-таки не надо на чужое зариться ха-ха

ср, 11/05/2016 - 12:40 — Yanushka
Изображение пользователя Yanushka.

При чем тут на чужое зариться. Нужно иметь ответственность перед тысячами пользователей сайта и не пропадать в неизвестность на недели и месяцы, уж извините за грубость. Так сказать назвался груздем, будь добр следи за сайтом, не вгоняй народ в панику, а то народ может и взбунтоваться. Вы может и не переживали, вам может и все равно, что с бисер инфо будет, а для других вон (и их не мало) это трагедия, потому что это как родной интернет дом. Но они люди приличные и не будут здесь писать, что они об администрации думали, когда все произошло. Администрация проснулась и готовит улучшения, ну и чудесно. А если опять в спячку впадет будем искать другие пути.

чт, 12/05/2016 - 12:06 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Мадам, Вы не меня в виду имели? извините
" Все-таки не надо на чужое зариться" -цитата. Если это так, то или извольте извиниться или признайте себя нечистоплотной клеветницей.
Мне Ваши извинения не нужны. Не настолько уж Вы видны для меня. Но оскорбление сделано публично.

сб, 14/05/2016 - 21:57 — biserfest
Изображение пользователя biserfest.

Вы бы лучше скоропостижно не удаляли свой блог с вашими стенаниями о готовности принять в свои "надежные руки" не вам принадлежащий сайт.
А по какому собственно праву? Вы что, в него время, деньги и силы вкладывали? Вам тут нравится? Атмосферка домашняя, можно покудахтать о жизни в теплой компании?
А! Вам не нравится этот полузаброшенный сайт - так создайте свой и привлеките в него людей, и туда придут те, кто хочет быть в вашей компании.
Да, тут правильно писали, мне в общем, почти все равно что с сайтом будет - мне тут очень многое не нравится (сорри!), но это не важно. Но мне еще больше не нравится, когда хотят, не вкладывая ничего своего, кроме загребущих ручек, желающих прихватить чужое добро это у вас всё в блоге было, который вы так поспешно удалили. Создайте свое болото и там пребывайте.
А нам тут нравится. Еще Ленин говорил: Чем хуже, тем лучше.
Я надеюсь дождаться, когда этому сайту взамен придет работоспособный, с интеллектуальными модераторами, с хорошей навигацией сайт. Но не под вашим, бедная Лиза, "чутким" руководством.
А дуэль, о да, я готова - вот на поляночке в Битцевском лесу(вэлкам) и подеремся по-старушечьи, как сможем ха-ха

вс, 15/05/2016 - 04:40 — OlesyaFox
Изображение пользователя OlesyaFox.

Чушь пишете.
С какой стороны не почитай, а всё чушь улыбка
"Прихватить чужое добро" - какой смысл вы вкладываете в эту фразу? Прихватывание контента, прихватывание пользователей, прихватывание всего портала?
Начнём с первого.
Контент данного сайта создавался очень и очень многими людьми, - и сама администрация сайта имеет к этому контенту лишь косвенное отношение. Материал выложен авторами в свободный доступ, и когда вы это всё себе тырите на комп в папочку "любовалки", - вы как раз таки прихватываете контент улыбка Или вы не прихватываете? Вы тут ради иного? улыбка
Но, в любом случае, тут много что выложено именно для прихватывания, - оно подразумевается самим концептом сайта, в котором многие разделы заведены в целях обучения, а работы выложены для публичной демонстрации.
Второе.
Прихватывание пользователей. У пользователей есть своя воля и свои ноги. Они ими ходят. А ещё у них есть своя голова. Если вы полагаете, что можно украсть у сайта пользователей, - то у вас искажённые представления о человеческой мотивации улыбка
Третье.
Прихватить весь портал из-под носа администрации может только... да нет, столько им не платят улыбка
Таким образом, к чему весь этот спич?.. Получается, с целью выложить своё предвзятое отношение к пользователю БеднаяЛиза на всеобщее обозрение улыбка Это тянет на статью "разжигание вражды по признаку личного неравнодушия" Так как на моей памяти Нора только ратовала не сидеть на пятой точке - а действовать улыбка Например, связываться с администрацией, с целью донести до неё проблемы сайта.
Если бы не её письма к администрации - и письма других пользователей, - кто знает, было ли бы вам сейчас, где писать сии обличения?

вт, 17/05/2016 - 13:03 — iazril
Изображение пользователя iazril.

Олеся, ну какая умничка!!! класс ураа привет

вт, 10/05/2016 - 22:02 — SvetaLana
Изображение пользователя SvetaLana.

класс класс класс

вт, 10/05/2016 - 22:42 — Adamant
Изображение пользователя Adamant.

класс

ср, 11/05/2016 - 00:04 — GallaMG
Изображение пользователя GallaMG.

Отличная новость класс .Ростик,большое спасибо за Ваш труд роза .

ср, 11/05/2016 - 00:15 — Ничка
Изображение пользователя Ничка.

ураа ураа ураа

ср, 11/05/2016 - 02:20 — Olbi
Изображение пользователя Olbi.

ураа ураа ураа

ср, 11/05/2016 - 03:53 — сорокин сергей

улыбка ураа ураа ураа

ср, 11/05/2016 - 04:16 — NZ
Изображение пользователя NZ.

класс роза На душе полегчало, жизнь на БИ продолжается!!!

ср, 11/05/2016 - 07:02 — marsianka7
Изображение пользователя marsianka7.

ураа ураа ураа ураа ураа
УУууРРррААааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!

ср, 11/05/2016 - 08:08 — svezlana
Изображение пользователя svezlana.

ураа ураа ураа ураа ураа ураа ураа

ср, 11/05/2016 - 08:18 — aska
Изображение пользователя aska.

Удачи, Ростик! Пусть все переедет и установится без проблем! Представляю, сколько там работы. Что касается движка, то и этот неплохо работал, если что. Еще раз удачи!

ср, 11/05/2016 - 09:31 — Tamar
Изображение пользователя Tamar.

Слава Богу!!! Сайт жив!!!! Ура!!!! ураа ураа ураа

ср, 11/05/2016 - 10:29 — more0000
Изображение пользователя more0000.

Хорошие новости радуют влюбилась

ср, 11/05/2016 - 11:06 — iazril
Изображение пользователя iazril.

Ух ты!!! День не заходила, а тут такая новость! ураа Терпеливо ждем! улыбка

ср, 11/05/2016 - 12:35 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

Я тоже очень рада за сайт, столько всего хорошего накоплено... я уже не представляю, как без него бы мы жили)))

ср, 11/05/2016 - 12:45 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

Бусинки! помогите пжл вопрос не в тему, но я не знаю где еще спросить. Меня обманули в магазине BISER.RU. Сделала заказ на 6 тысяч и ничего не прислали... Из письма Яны, которая пишет от лица новой хозяйки, я поняла, что я не одна пострадала от мошенничества Вероники Бушуевой... не знаю что делать, может откликнется еще кто-то. Очень обидно.... 10 лет уже почти занимаюсь бисером, в год по 10 посылок уж точно получаю...и вот впервые обманули там, где и не ожидаешь...

ср, 11/05/2016 - 13:48 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Какое мошенничество? Вы вообще о чем? Подобные обвинения, будьте так добры, подтвердите чеками, как минимум...
И Вероника, и Яна, обе невероятно порядочные и терпеливые владелицы.

ср, 11/05/2016 - 13:11 — Альмог
Изображение пользователя Альмог.

сколько времени прошло с момента заказа посылки?
я заказывала перед самым "закрытием" магазина и моя посылка пришла но с опозданием

ср, 11/05/2016 - 13:18 — Saiyuki
Изображение пользователя Saiyuki.

класс класс класс

ср, 11/05/2016 - 19:12 — Nusha
Изображение пользователя Nusha.

Спасибо! роза

чт, 12/05/2016 - 00:54 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

Добрый день Елена.

С 7 марта 2016 года поменялся владелец магазина.
В истории Вашего заказа стоит статус отправлен 28.02.2016. Единственное что мы можем сделать, это связаться с прошлым владельцем и попытаться узнать что с Вашем заказом. К сожалению Вы не единственная в такой ситуации, нам достался магазин с кучей проблем которые мы теперь решаем, но по скольку Ваш заказ принимали не мы, в нашей власти только малая часть информации. Мы постараемся помочь Вам решить этот вопрос.

С уважением, Яна.
Добрый день Елена!
К сожалению на наши сообщения бывший владелец Вероника не отвечает. Вы можете попробовать написать ей на такие адреса: info@biser.info или info@8beads.com
Мы в свою очередь также не перестанем пытаться решить этот вопрос, по сколько Вы не одна в такой ситуации.

С уважением, Яна.

чт, 12/05/2016 - 00:58 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

Картинки загрузить не получается, хотя конечно скрины и заказа и оплаты у меня имеются... заказ я оформила и оплатила 12 января - называется воспользовалась скидками перед закрытием
Статус Вашего заказа был обновлён на: Отправлен

Номер заказа: 25471
Посмотреть заказ: http://biser.ru/ru_account_history_info.html?order...
Дата оформления заказа: 12.01.2016 00:33:58
Если у Вас есть какие-либо вопросы по заказу, пишите на info@8beads.com или ICQ 492946931.

С уважением,
команда biser.ru
http://biser.ru
http://www.facebook.com/8beads

чт, 12/05/2016 - 01:03 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

29 февраля мне написали, что заказ отправлен. Номер почтового отправления не указан...на мои многочисленные запросы не был ответов, 23 апреля Яна написала о смене собственника магазина...

чт, 12/05/2016 - 01:05 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

Если вас обманули в интернет-магазине — что делать в подобной ситуации? В первую очередь стоит написать претензию в адрес продавца. Даже если юридический адрес магазина неизвестен, на сайте должны быть указаны какие-либо контактные данные для связи (например, адрес электронной почты).

При игнорировании претензии нужно действовать дальше. Если действия магазина представляют собой явное мошенничество (например, не поставлен предварительно оплаченный товар), то нужно не теряя времени подавать заявление в правоохранительные органы. Подать жалобу на мошенничество в Интернете можно и в электронном виде — на сайте МВД. Для этого нужно заполнить специальную форму в разделе «Прием обращений». В таком случае жалобу следует адресовать непосредственно управлению «К».

Важно помнить, что владельцы интернет-магазина вовсе не являются недосягаемыми. Ведь домен сайта расположен на хостинге, что предполагает наличие там точных паспортных данных владельца.
Если мошенничество в Интернете совершено на сумму более 1 тыс. рублей, то оно является уголовно наказуемым. Уголовный закон содержит специальную норму, устанавливающую ответственность за мошеннические действия в сфере компьютерной информации — ст. 159.6 УК РФ.

чт, 12/05/2016 - 01:06 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

Это информация для тех, кто тоже остался без оплаченного товара

чт, 12/05/2016 - 01:25 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

и последнее (извините за вторжение со своей проблемой) всегда надеюсь на порядочность...может моя посылочка еще где-то идет... хотя раньше из этого магазина за 10 дней доходили... уж и не знаю что думать?

чт, 12/05/2016 - 04:07 — bonadiko

ураа ураа ураа

чт, 12/05/2016 - 06:49 — Халида
Изображение пользователя Халида.

Пусть вся работа пройдет легко и быстро!!! подмигиваю Удачи вам!!!! чмок Ждем!!! ку-ку

чт, 12/05/2016 - 18:22 — Миралисса
Изображение пользователя Миралисса.

Отлично!!!Удачи! Будем ждать! танец танец танец

чт, 12/05/2016 - 18:30 — Аннэт
Изображение пользователя Аннэт.

Рада слышать хорошие новости!!! ураа

чт, 12/05/2016 - 20:20 — бабочкаводолей
Изображение пользователя бабочкаводолей.

класс класс класс класс класс УДАЧИ!!!!! Будем ждать !!!!! роза роза роза роза роза

чт, 12/05/2016 - 22:42 — Финбелка
Изображение пользователя Финбелка.

Спасибо большоероза Удачи!

пт, 13/05/2016 - 07:42 — Romanenko.RoTAna
Изображение пользователя Romanenko.RoTAna.

Огромное спасибо роза УДАЧИ!

пт, 13/05/2016 - 20:02 — wesna_52
Изображение пользователя wesna_52.

УРА!!! Ждем.

пт, 13/05/2016 - 21:43 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Мне сегодня снилось, что это плохо кончилось.
Вы меня не теряйте, я здесь - http://vk.com/club4291082

В добрый путь вам господа!

сб, 14/05/2016 - 08:05 — Matematik
Изображение пользователя Matematik.

Один мой друг всегда говорит:"Чем хуже сон, тем лучше в жизни!") Лично мне нравится его лозунг! влюбилась Всё будет хорошо.
Это "железо", с которым, уверена, Ростик на " ты". Так что всё будет хорошо. Просто необходимо время и терпение. А Ростику ещё и средства, т.к.сервер хороший - удовольствие не из дешёвых вздох

сб, 14/05/2016 - 16:28 — Rbeader

I don't really know what this means or what happens when the new server comes up не знаю .... I hope I don't get lost! ха-ха
Я не знаю, что это значит, или что происходит, когда новый сервер приходит не знаю .... Я надеюсь, что я не теряйтесь! ха-ха

сб, 14/05/2016 - 21:48 — sweetn
Изображение пользователя sweetn.

We just have to wait . I hope he will fix it soon.

сб, 14/05/2016 - 23:33 — Жемчугова
Изображение пользователя Жемчугова.

Спасибо! Удачи, сил и терпения! улыбка

вт, 17/05/2016 - 06:59 — alsuалсу
Изображение пользователя alsuалсу.

А когда планируется переезд? не проворонить бы вздох

вт, 17/05/2016 - 11:10 — Cheburashik
Изображение пользователя Cheburashik.

Ждем ! танец

вт, 17/05/2016 - 12:27 — Лена дома.ru
Изображение пользователя Лена дома.ru.

Натали, как давно тебя было не видно. Мы уже волноваться стали чмок

вт, 17/05/2016 - 17:41 — aska
Изображение пользователя aska.

Дорогой Ростик! Может, не надо новый движок писать? И так все хорошо работало. А то, боюсь, написание-отладка могут затянуться незнамо на сколько...
роза роза роза

вт, 17/05/2016 - 21:53 — Рука
Изображение пользователя Рука.

Спасибо, Ростислав! роза

чт, 19/05/2016 - 10:05 — корлота
Изображение пользователя корлота.

Огромное спасибо за информацию! улыбка

пт, 20/05/2016 - 10:24 — Виктория С
Изображение пользователя Виктория С.

Я давно не была на сайте и так много пропустила! Удачного переезда!!! роза роза роза роза роза

сб, 21/05/2016 - 12:36 — Alena2210
Изображение пользователя Alena2210.

Альбомы ещё не грузятся или это у меня глюк?

сб, 21/05/2016 - 19:30 — na_lapax
Изображение пользователя na_lapax.

Не грузятся. Неделя затянулась.

вс, 22/05/2016 - 03:51 — aska
Изображение пользователя aska.

Потому что новый движок написать и все отладить, да еще чтобы на таких объемах и траффике работало - это вам не колье сплести, увы. Лучше б Ростик просто перенес данные на новый диск, а движок старый оставил. Все ведь работало...

вс, 22/05/2016 - 07:43 — na_lapax
Изображение пользователя na_lapax.

Всё относительно - ни к чему сравнивать бисероплетение и сайтостроение, ибо то из серии "кто чему учился". Ростик описал что собирается сделать и никто его не вынуждал утверждать, что он справится с описанной задачей за неделю.

вс, 22/05/2016 - 18:28 — Bellissima
Изображение пользователя Bellissima.

Ксень, так он и не утверждал.

"надеюсь за неделю управлюсь."

Это не одно и то же, что "за неделю сделаю".
Я тоже надеюсь, что это просто "трудности переезда", о плохом не хочется думать. вздох

пн, 23/05/2016 - 04:34 — NATYY
Изображение пользователя NATYY.

А самое грустное, что никто уже этому не удивляется. Честно говоря, я именно такого развития событий и ожидала. Если бы в течении недели сайт заработал, или хотя бы по прошествии недели, админы рассказали бы о текущей ситуации, это был бы приятный сюрприз! Но нет, все как обычно...

вс, 22/05/2016 - 20:03 — Cheburashik
Изображение пользователя Cheburashik.

У меня альбомы грузятся.
Надеюсь исход идёт по плану и не придется 40 лет кругами по пустыне бродить вздох

вс, 22/05/2016 - 20:08 — werkyriy
Изображение пользователя werkyriy.

Наташ, увы, новые украшения в альбом не грузятся. Пока он закрыт для добавления новых работ.

вс, 22/05/2016 - 20:14 — Cheburashik
Изображение пользователя Cheburashik.

Новые не грузятся и у нас нормальной главной пока нет. Думаю они одновременно должны заработать.

ср, 25/05/2016 - 13:05 — МикаПолюпика

рыдаю рыдаю рыдаю рыдаю ПЕ-ЧАЛЬ-КА !!!

ср, 25/05/2016 - 13:07 — Лена дома.ru
Изображение пользователя Лена дома.ru.

Хоть бы какую нибудь информацию получить, о том в какой стадии все находится

ср, 25/05/2016 - 20:15 — peppermint
Изображение пользователя peppermint.

Хорошо, хоть материалы сайта можно просматривать и блоги-форумы читать! В таком режиме ожидание не столь уж и тягостно)

чт, 26/05/2016 - 15:56 — texasy
Изображение пользователя texasy.

думаю, что ждут когда все разбегуться и тогда можно спокойно закрыть сайт вздох

чт, 26/05/2016 - 18:35 — Неугомонка
Изображение пользователя Неугомонка.

Да вроде утверждают, что все это слухи и просто полетел сервер.

чт, 26/05/2016 - 20:39 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

У меня ещё более крамольные мысли закрались... а Ростик ли запись эту написал...
Если ребята отказались от проекта "магазин", надо ли им переводить сайт этот на новые рельсы. Магазин помогал содержать оба сайта. Магазина теперь нет... Настолько ли ребята альтруисты..., чтобы поддерживать сей проект.
По опыту с бусинкой... там владельцы достаточно быстро сказали, что семейный бюджет не резиновый...
Т.е. мы привыкли, что вот так, ежедневно заходим, общаемся... Но... столько лет подряд, никто ни разу не подумал, не задумался... что любой проект подобного типа стоит денег и требует постоянных вливаний, вложений, + ещё сил и времени... Столько времени ребята занимались всем этим, нами...
И если ребята решили завязать. Продали магазин... Оно им надо? Логично будет вполне, если нет...
В общем... сомневаюсь я...

пт, 27/05/2016 - 03:28 — NATYY
Изображение пользователя NATYY.

Ир, тогда логично было бы сайт продать. Он же неплохих денег стоит. Хотя... Может быть как раз и ищут покупателя? Товар специфический...

пт, 27/05/2016 - 12:38 — Неугомонка
Изображение пользователя Неугомонка.

Я уже предлагала с миру по нитке.... знаю что это дорогостоище и одно время помогала вместе с другими финансовона другом сайте.

пт, 27/05/2016 - 06:27 — Llinochka
Изображение пользователя Llinochka.

Девочки, а вы заметили, что в конце последнего сообщения Ростика стоит подпись "Ростик", хотя раньше он этого не делал. Да и мы с вами этого не делаем, ведь автор сообщения автоматически показывается. Действительно, как-то странно все...

пт, 27/05/2016 - 07:12 — natameksr
Изображение пользователя natameksr.

О, теории заговора начались танец Вот чесно слово, работы, если нет сил не показать, можно и в блог загрузить, а потом в альбом, когда все наладится. Но же натура наверное такая - поныть надо подмигиваю

пт, 27/05/2016 - 13:16 — NATYY
Изображение пользователя NATYY.

Натали, а чего еще можно ожидать?)) Админы привычно и загадочно молчат, а мы в очередной раз задаемся вопросом, это уже конец или еще можно на что-то надеяться?
Увы, тот БИ, который мы знали и любили, уже давно умер. Будет ли у сайта шанс возродиться? Вопрос... Хотелось бы верить.

Без главной, конечно, скучно, но дело не в ней. Может быть завтра кликнув на ссылку бисер.инфо я узнаю, что такой страницы не существует или что по этому адресу расположился новый интернет-магазин... И даже обсудить ситуацию с друзьями по несчастью будет затруднительно. 2 недели назад такой сценарий казался мне маловероятным, но чем дольше молчат админы, тем ... Ну, вы поняли...

пт, 27/05/2016 - 14:21 — natameksr
Изображение пользователя natameksr.

Обтереть и погоревать в ЖЖ можно будет ха-ха на фб или еще где, тут удобнее было, согласная. Но вроде же администрация обещала все наладить, так что ждем-с. Ну я не пессимист, я оптимист ха-ха как из того анекдота: Хуже быть не может! - Может-может ха-ха

пт, 27/05/2016 - 14:25 — NATYY
Изображение пользователя NATYY.

Кстати, ты в ЖЖ есть? Не люблю ФБ

Ждем и надеемся)

пт, 27/05/2016 - 14:53 — natameksr
Изображение пользователя natameksr.

Нет меня в ЖЖ, там как-то все заумно. На фб проще и быстрее.

пт, 27/05/2016 - 07:39 — Llinochka
Изображение пользователя Llinochka.

Свою-то работу можно в блог загрузить, а если хочется другие работы посмотреть? Перелистывать все блоги и смотреть, кто где что выставил?

пт, 27/05/2016 - 11:13 — iazril
Изображение пользователя iazril.

Можно проще сделать. Кто-нибудь выкладывает в блог свою работу и называет блог например "Работы 27 мая". и все туда свои работы добавляют. Вот и все работы по числам в одном месте. улыбка

сб, 28/05/2016 - 15:02 — Неугомонка
Изображение пользователя Неугомонка.

очень хорошая идея

вс, 29/05/2016 - 00:32 — aska
Изображение пользователя aska.

Возможно, Ростик переписывает движок, чтобы вставить рекламу. Надо же хоть как-то окупать сайт. А что медленно, так у него всегда медленно. Просто переоценивает свои силы, обычное дело. Кажется, быстро смогу, а потом то одно, то другое, и на все уходит время, а потом может быть лень, усталость и т.п. А общаться с пользователями он тоже не любит. Есть люди общительные, а он нет, вероятно. Другой бы каждый день отчитывался, чтобы его поддерживали, а Ростик уединяется и сам что-то делает потихоньку. А мы тут сидим ждем, вот и все.
На самом деле вообще чудо, что сайту столько лет, а на нем до сих пор не было рекламы. И если сайт продадут, то будьте уверены, что все с головы до ног будет в рекламе.

вс, 29/05/2016 - 03:02 — Ingoda
Изображение пользователя Ingoda.

да... все когда-то кончается - по ходу кирдык сайту приходит... с каждым днем надежды все меньше... если бы им кто-то хотел заниматься, то "вышел бы в народ" и озвучил проблемы (даже и финансовые) для решения общими усилиями... самое печальное, что владельцы сайта нам ничем не обязаны и дело только в их желании продолжать этот проект или нет... для меня БИ был без преувеличения настольной книгой - так много талантливых мастеров, красивых работ, мастер-классов и полезных советов в одном месте... информации столько, что многотомник можно выпустить, ведь создавался он и трудом пользователей в том числе... очень жаль ЗЫ: по факту обмана в магазине я подала заявление в правоохранительные органы

пн, 30/05/2016 - 02:55 — Panna-Anna
Изображение пользователя Panna-Anna.

читаю

пн, 30/05/2016 - 04:58 — bonadiko

злая злая злая

пн, 30/05/2016 - 05:38 — natata80
Изображение пользователя natata80.

Мда... была вся в делах в работе... пропала в общем по уши в бумажках. Тут вышла в отпуск в первый же день решила выйти на сайт, а тут такое... В общем надеюсь сайт не умрет. А то некоторым из вас (не будем пальцем на меня показывать) еще учиться и учиться. Хотя книжек и журналов я себе накачала, все-таки общение интереснее. Буду надеятся и ждать, а что еще остается?

вт, 31/05/2016 - 20:22 — Black_G.D
Изображение пользователя Black_G.D.

Зашла сейчас не залогининая и увидела рекламу полевую сторону. Ну что ж лучше чем ничеого. Ну если на самом деле терять такой ресурс жалко. Имя, рейтинг в своих кругах. Гуглится на ура, столько инфы. С рекламой адекватной смирится можно.

ср, 01/06/2016 - 07:02 — IOHEVED
Изображение пользователя IOHEVED.

ТАК КОГДА ЖЕ? ВРЕМЕНИ УЖЕ КУЧА ПРОШЛА А САЙТ НЕ РАБОТАЕТ!!! злая

ср, 01/06/2016 - 08:02 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

ха-ха ага, привет оптимистам ха-ха привет

ср, 01/06/2016 - 10:09 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

Сайт, слава богу, работает, просто в усеченном виде. Поскольку невозможно добавить работы в альбом, то главная страница пустая. печаль А остальное-то работает... хотя бы это, слава богу.

ср, 01/06/2016 - 08:08 — Nelvy
Изображение пользователя Nelvy.

Три недели. Может, всё-таки отпишутся, как продвигаются работы? Самое сложное дело - ждать, а уж ждать в неведении...

ср, 01/06/2016 - 09:58 — стрелолист
Изображение пользователя стрелолист.

Ростик, бросьте рыбу гладить, она уже сдохла.

ср, 01/06/2016 - 10:09 — Жабынька
Изображение пользователя Жабынька.

мнда... затянулся переезд... приехали?

"Но век уже как будто на исходе,
И скоро без сомнения пройдет,
А с нами ничего не происходит
И вряд ли что-нибудь произойдет."

Макароныч
а еще вспоминается "новый сайт", еще Яна была модером, и было все - вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть.
сколько лет прошло? вздох
пичалька...

ср, 01/06/2016 - 10:47 — Cheburashik
Изображение пользователя Cheburashik.

Маньяна флирт

ср, 01/06/2016 - 10:59 — Жабынька
Изображение пользователя Жабынька.

ага )), ен уна семана было 3 недели назад, когда же маньяна? дентро де ун анио? молестадо!

ср, 01/06/2016 - 12:47 — Yanushka
Изображение пользователя Yanushka.

Да уже б и без переезда, хоть быбы тут наладили пока, не думаю, что там прям какая то нерешаемая проблема на сервере. Если у этого Ростика нет времени, то пусть наймет специалиста, мы денег соберем, не такие это уж и большие деньги.

ср, 01/06/2016 - 13:19 — asterisk77
Изображение пользователя asterisk77.

ну, лично у меня особых иллюзий нет, уж извините за прямоту..у нас наше квебекское кафе несколько раз валилось - собирали денежку, восстанавливали за считанные днипечаль((

ср, 01/06/2016 - 13:52 — Nissa1959
Изображение пользователя Nissa1959.

А я теперь с телефона на сайт под своим ником зайти не могу, выкинул и на пароль не реагирует вообще.С компа пока еще захожу свободно.

ср, 01/06/2016 - 15:32 — sweetn
Изображение пользователя sweetn.

Написала ему в контакте, знаю не ответит, но ему придёт сообщение что пришло моё сообщение. Надеюсь хоть там прочтёт вздох . Вчера пыталась посмотреть работы в хронологическом порядке увы тоже не возможно как раньше быстро найти по годам и месяцам. Теперь надо листать страницы готовлю

пт, 03/06/2016 - 14:44 — greeshka
Изображение пользователя greeshka.

У меня вообще ничего не показывает в хронологическом порядке . ???????????????

пт, 03/06/2016 - 19:46 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

Ольга, а вы с какой даты смотрите? Последняя работа была добавлена 5 мая, работы раньше этой даты есть и у меня, по крайней мере, видны.

пт, 03/06/2016 - 19:48 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

И рыбка сдохла и котик с проводами доигрался, кажется плачу плачу

пн, 06/06/2016 - 01:02 — Северова
Изображение пользователя Северова.

Не показывает работы в хронологическом порядке НЕ ПОТОМУ,ЧТО ВСЁ СЛОМАЛОСЬ,а потому,что за июнь работ нет,вот и всё.Что разводить панику на ровном месте? Спешка нужна только при ловле блох.Девы,вам заняться нечем,что ли,кроме как сидеть и ныть? Самим же потом стыдно будет,когда всё образуется,что сеяли панику и нагнетали нездоровый ажиотаж.
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! Ведь сами в блогах по поддержке девчат с их проблемами пишите.что "всё будет хорошо,не надо паниковать,желаем вам скорейшего выздоровления",а что здесь-то разнюнились? Ведь сами знаете,что вера в хорошее творит чудеса! Не допускайте негативных мыслей,всё аккумулируется!
Верьте,всё наладится,и ещё долгие годы будем радоваться и встречам,и общению на БИ! вместе вместе вместе вместе вместе вместе вместе

пн, 06/06/2016 - 12:29 — Irisflower
Изображение пользователя Irisflower.

Абсолютно согласна! вместе роза роза роза

пн, 06/06/2016 - 17:59 — sweetn
Изображение пользователя sweetn.

Панику не разводила , это факт не возможно как раньше посмотреть за прошлые годы работы отдельно по годам и месяцам.

пн, 06/06/2016 - 18:28 — iazril
Изображение пользователя iazril.

Наберите в поиск "обложка год" и тогда можно все посмотреть по годам и месяцам. привет

пн, 06/06/2016 - 20:14 — sweetn
Изображение пользователя sweetn.

Спасибо, попробую роза

сб, 04/06/2016 - 15:37 — Алла118
Изображение пользователя Алла118.

Пациент скорее мертв, чем жив.

вс, 05/06/2016 - 11:55 — Yenoshka
Изображение пользователя Yenoshka.

Вот как то грустно это все ! истерика рыдаю не знаю

вс, 05/06/2016 - 12:42 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Мне только одно не понятно... если эта запись не от Ростика. Если на самом деле никакого переезда не планировалось и не будет... То, вот кому неймётся, да разрушается... Неужто настолько радостно сворачивать на нет столь грандиозный проект...
Или чтобы "список составить"... тех, кто откликнется... "взять на карандаш"...
И ведь как та Гюльчитай... фиг покажет личико ха-ха , настоящее, своё... пьяная

вс, 05/06/2016 - 17:28 — moskito
Изображение пользователя moskito.

13 июня нужно компот сварить. 40 дней будет как сайт висит. злой

вс, 05/06/2016 - 17:37 — Nissa1959
Изображение пользователя Nissa1959.

И кутью злой

вс, 05/06/2016 - 17:39 — Lara.businka
Изображение пользователя Lara.businka.

В нашей местности кисель варят и пирожок с рисом дают на дорожку .. Тесто замешивать ?

вс, 05/06/2016 - 17:41 — lenamucha

еще блинов напечь можно вздох

вс, 05/06/2016 - 17:44 — moskito
Изображение пользователя moskito.

Я Вике Северовой обещала, что если Би восстановят, то я работы свои в альбом загружать научусь. Но что-то по поведению, а точнее по молчанию админов, сомневаюсь, что восстановят. Такой колосс подорвали.

вс, 05/06/2016 - 17:49 — Lara.businka
Изображение пользователя Lara.businka.

У Колосса были глиняные ноги это его и погубило ... не знаю Такое ощущение что сейчас новый сервер лепят .. из глины .....

вс, 05/06/2016 - 17:51 — Lara.businka
Изображение пользователя Lara.businka.

А вообще -то , если восстановят БИ , то я тоже обещаю аватарку на нормальную сменить и работы новые выставить .

пн, 06/06/2016 - 00:22 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

А чем плоха эта аваторка? Прикольная такая

вс, 05/06/2016 - 20:18 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

А я не обещаю. Мне все тут дороги, но я уже не доверяю администрации. Грузить и не знать что будет через месяц...Может кирпич на голову упадёт.Всё может быть. Но продолжать раскручивать сайт в котором не заинтересованы хозяева?

пн, 06/06/2016 - 00:28 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

Захожу на сайт, а у меня в браузере надпись по поводу недоступности сайта, проблемы с DNS... Я уж было обрадовалась! Неужто закипела работа.... Ан нет, сайт запустился и все как было.
Буду потихоньку мигрировать от сюда. Что-то уже нет никакой надежды, что сайт заработает в прежнем режиме печаль

пн, 06/06/2016 - 07:18 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

А можно я с вами? Куда мигрировать будем?

пн, 06/06/2016 - 11:37 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

Площадок много. Можно на все сразу ха-ха

пн, 06/06/2016 - 07:28 — Sibuki
Изображение пользователя Sibuki.

Есть такая поговорка: создай человеку неприятности и из него полезет то, чем он наполнен- добро или г...
А так то мы все светлые подмигиваю

пн, 06/06/2016 - 07:44 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

Это к чему (кому) относится?

пн, 06/06/2016 - 12:00 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Мать, тебя тыкали носом в твою же реплику, сказанную на другом ресурсе? Если нет, то в бело-черное добавь полуоттенков серого, как минимум... Просто потому, что иногда становится страшно, когда видишь, что ты всего лишь мешаешь чужому бизнесу, и выбор у тебя невелик, либо принимать "правила игры", либо быть раскатанной, так, что и памяти не останется... просто потому, что придут новые... восторженные, и бестолковые...
В общем, какое уж тут белое...

пн, 06/06/2016 - 07:42 — ВИР
Изображение пользователя ВИР.

Присоединяюсь. Сбежать оно попроще

пн, 06/06/2016 - 07:42 — svetfotinia
Изображение пользователя svetfotinia.

нет бы морально поддержать создателей сайта... вздох Удачи вам и успеха класс . А мигранты пусть уже мигрируют танец . Чище сайт будет. ураа

пн, 06/06/2016 - 08:20 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Счастливо оставаться. При этом те, что мигрируют, как тут высказались, не дают никому никаких обязательств об уходе с БИ. Отметьте.
А желание независимости-естественное человеческое чувство. Быть на двух и более площадках не запрещено никому. Делать свой выбор не запрещено никому. Не нужно поливать грязью других. Сами же чище будете.
Морально поддерживать создателей сайта нет необходисости. Они категорически не хотят с пользователями общаться. Говорю по факту.Уже не первый год. Ну что ж... Имеют право...

пн, 06/06/2016 - 08:22 — Жабынька
Изображение пользователя Жабынька.

не мигрирую, но как-то задело... вроде как те, кто отчаялся и ищет место, где есть хоть какая-то надежда - какие-то говнюки, только засоряющие сайт???
здесь будет не чище! тут мертвые с косами будут стоять... если такая ситуация продлится еще какое-то время.
кто вам сказал, что создателям нужна наша поддержка? три страницы поддержки, наверняка несчетное количество писем... по всем нормальным человеческим меркам, когда видишь, знаешь, что о тебе беспокоятся, ждут, надеются... ни один, ни два человека, а сотни, тысячи пользователей!!!
нет, я даже не могу себе представить, что можно вот так! да что бы ни было, разве что месяц лежу в коме! за месяц не найти минутки черкнуть пару строк??? типа есть проблемы, надо еще подождать столько-то. все мы люди. мы понимаем. мы подождем, столько, сколько надо.
но это же не по-человечески!!! в то же время вы хотите адекватной по вашему мнению реакции пользователей? да она самая что ни на есть АДЕКВАТНАЯ!

пн, 06/06/2016 - 11:49 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

Конечно чище будет! Новых работ нет и неизвестно когда появятся. Теперь еще и записей в блогах и на форуме не будет. Будет чистота и порядок. И пару-тройку человек на фоне этой чистоты. До того момента, когда закончится оплата хостинга и домена и сайт сам по себе выключится.
А по поводу моральной поддержи - поддерживали! Тут даже финансово предлагали поддержать. Реакции от администрации - ноль извините
Жалко, очень жалко сайт!

пн, 06/06/2016 - 08:41 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Я как оптимист, эту реакцию и потребность в пользователях проверяла!!! 2 года. Когда меня поливали в блогах за открытое письмо. говорили, что я идиотка и слепая. Нет, я не ....совсем слепая....Но хотела дать шанс и тогда, и когда вопила о помощи с пинтерест, и когда просила о помощи во время атаки... Потом пачками писали люди и просили восстановить аккаунт. У меня появился синдром нелюбимой женыулыбка Т.есть ты навязываешься, а муж уже с другой. Время от времени говорит: "Да, дорогая, всё будет хорошо". И дальше живёт....

пн, 06/06/2016 - 09:51 — sweetn
Изображение пользователя sweetn.

Появляется он на сайте в контакте , последний раз был там он 2 июня. Игнорируют на сообщения.

пн, 06/06/2016 - 11:55 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Вооот, потому, что "не реагируют на сообщения" потому и сомнения... Ну не может человек взрослый и адекватный, быть там и не быть здесь. Видеть и не отвечать. Только если забил и ждёт, когда "само рассосется"...
А с учетом тутошних дурочек, покупающих не знамо у кого У тех, и подающих в суд на этих...
Да с учетом последних писем от Вероники, это когда она ещё пыталась вести диалог... Когда её укатали потоком писем от двух воюющих сторон...
Надо выбрать время и взяться за копирование тутошнего материала... Пока не представляю как... Столько всего супер полезного, что оптимально утянуть весь сайт, слегка его подчистив... Эх...

пн, 06/06/2016 - 12:30 — ninagri
Изображение пользователя ninagri.

Вот то-то и оно! Здесь столько всего! Вся бисерная жизнь и не только моя. Здесь и история. Не представляю, как так не будет БИ. печаль вздох злая

пн, 06/06/2016 - 13:52 — iazril
Изображение пользователя iazril.

Вот про

" Вся бисерная жизнь"

- это точно! вздох
Девочки, кто знающий, как-то ведь вытаскивают сохраненные архивы, даже удаленных материалов. Откликнитесь, может хоть всю базу как-то сохранить.
Надежда на восстановление сайта пока все-таки остается, но и обезопасить себя тоже не мешало бы вздох

ср, 08/06/2016 - 18:45 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Есть только два способа сохранить свой материал сайта
1) Как обычно, изображение по одному. Как обычно сохраняете картинки сайтов
2) С помощью программы - Мененджер докачк. Скачайте, установите. Заходите на страницу с изображением, правой кнопкой по пустому месту, в окошке выбираете программу. Попросит создать папку, создаёте, либо в любую из созданных - Сохранить. Следующая страница, тоже самое и т.д
Дневник либо копировать, либо - Сохранить как... Каждую страницу
Сохранить пока сайт работает. Что кассается архива вопросы к администрации

пн, 06/06/2016 - 13:25 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

Да, сайт напоминает пепелище огромного храма. Что толку сидеть на нем и посыпать голову пеплом. Надо строить новые храмы на новых местах. А от того, что у некоторых "попёрло не то это, не то то" так из-за этого еще быстрее бежать хочется. плачу плачу плачу
Наверное аватарку надо сменить на Пьеро

пн, 06/06/2016 - 14:09 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Как бы пояснить... Это место намоленное )))).
А новое еще знайти надо... И не каждому Моисею хочется верить ))).

пн, 06/06/2016 - 17:12 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Верить вообще редко кому можно. И можно без Моисеев. Тут не решается судьба народов извините
И даже нет вопроса переселения. Есть вопрос о доме. И о хозяевах, которые не хотят видеть и слышать своих постоянных жильцов. Хотелось бы ошибиться, но вот веры нет не знаю
И предложение осмотреть!!!! новый дом. И решить самому всё.

пн, 06/06/2016 - 17:55 — Nissa1959
Изображение пользователя Nissa1959.

А где нибудь в открытом доступе адрес нового дома выложить можно? Что б не нужно было каждому желающему лично обращаться.

пн, 06/06/2016 - 21:01 — Akasy
Изображение пользователя Akasy.

Пичалька, что сайт так и не переехал...
Почитала чуток комментов, есть странные, есть еще страньше)
Про миграцию некоторые говорят так, как будто коллаборационисты родину продают...
А вообще, БИ уже не тот, причем давно не тот, обсуждать это все смысла нет, но лично для меня после удаления аккаунтов некоторых людей, БИ перестал быть основополагающим ресурсом, как это было раньше. И людей здесь поубавилось, и звездочек классные работы стали меньше получать... А самое обидное, что на данный момент другого "основополагающего" ресурса в моей голове на подсознательном уровне так и не появилось...

пн, 06/06/2016 - 23:19 — aida97
Изображение пользователя aida97.

Каждый день захожу с надеждой увидеть наконец-то, что все по-прежнему, но, увы.
Сайт действительно уже не тот, но другого такого пока не нашла. Очень жаль, если не восстановится его работа. Может быть хозяину нужно помочь материально, думаю многие бы скинулись, но до него, похоже, не достучаться. Пойду плакать в уголке плачу мама-мия вздох

вт, 07/06/2016 - 07:33 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Плакать в уголке и ждать у моря погоды.... Чудный стериотип поведения. Плачьте. только "Дорогу осилит идущий"
Если бы хозяева были в трудном материальном положении, то услышали бы предложения желающих купить сайт. То,что сейчас происходит, называется в мире официально" обман общественного доверия". Для политиков это скверно кончается.... А тут можно поплакать и спросить не подать ли денежку. злой

вт, 07/06/2016 - 08:35 — k_helen2009
Изображение пользователя k_helen2009.

Элеонора, если вы так здесь во всем разочаровались, что вы все сюда ходите и пишите?

ср, 08/06/2016 - 19:20 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Хобби у меня такое.... извините

вт, 07/06/2016 - 07:26 — npav
Изображение пользователя npav.

да все нормально будет. класс ждем

вт, 07/06/2016 - 10:31 — Альмог
Изображение пользователя Альмог.

не понимаю я Ростика
его поведение как бы говорит о том что сайт ему побоку, или он не может общаться ...
было сообщение что ведётся работа по усовершенствованию сайта, и дальше тишина, неужели так тяжело написать пару слов как продвигаются работы...

с таким способом общения у сайта будушего не вижу
хотелось бы ошибаться

вт, 07/06/2016 - 11:09 — буська
Изображение пользователя буська.

Я очень сильно удивлюсь,если сайт заработает...

вт, 07/06/2016 - 15:49 — Неугомонка
Изображение пользователя Неугомонка.

Может Ростику тупо не хватает финансовой поддержки он не знает как обратиться за ней? Не думаю, что кто то из нас откажется оказать посильную посощь. Просто не надо отмалчиваться и нужно. как говорится, выйти к народу.

вт, 07/06/2016 - 18:39 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Народ, дружно так напрашивающийся на оказание "посильной" помощи... голову включаем...
Если сиё написал не Ростик, счас этот ктой-то-не-Ростик вынернет с реквизитами карточки Сбербанка, которой у Ростика, как у иностранного гражданина, проживающего не в России, быть не может... и что? бум перечислять...?
Я балдею...
И, как мне видится.... нам дружно надо браться за освоение сайтостроения... ха-ха
И интересно, может один сайт "поглотить" сайт другой? Уже придумали, продумали сей момент?

вт, 07/06/2016 - 19:04 — lenamucha

ха-ха ха-ха Долгие годы народ покупал в магазине и оплачивал на счет в России, которые не мог быть открыт гржданином не России.
А какое у Ростика гражданство? может кто знает улыбка

Какой коварный план хаккера ха-ха Это ж надо взломать админа и месяц ждать, пока народ сам не догадается что надо деньги слать язык

вт, 07/06/2016 - 22:12 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Счет в России, в банке, при создании предприятия может открыт любой. И гражданин другой страны.
А вот получить карточку сбера, что обычная, для резидентов, как физ лицо, нерезиден не может. Т.е. ему карточку дадут, но по номеру той карты будет видно, что владелец гражданин не России. И любой перевод, рублевый с любой карты СБ, на эту будет приравниваться к валютным операциям, что сейчас очень даже банком отслеживается... Что банк придумал - операция останавливается и Вам предлагается позвонить, подтвердить платёж. За платёж, подтверждённый по телефону с Вас снимут 500 руб.
Вы будете заморачиваться с переводом ста рублей, чтобы за сам перевод заплатить 500? Дерзайте.

И ещё один момент, в магазине мы переводили на счет ИП. Не суть сейчас кто стоял за этим ИП, родственник, или просто друг. Но, если магазин сейчас закрыт, любо продан... А любой перевод на тот счет - это не помощь, а доход, по которому ИП-шнику надо будет ещё и налоги заплатить...

План может быть и не столь коварный, у того хакера, но когда народ сам предлагает, причем настойчиво - грех не воспользоваться... Остап есть в каждом из нас... наглости только некоторым хватает пропустить его в жизнь...

чт, 09/06/2016 - 13:22 — Неугомонка
Изображение пользователя Неугомонка.

так хочется думать хорошо о людях.........

вт, 07/06/2016 - 18:55 — Mirna_Lioness
Изображение пользователя Mirna_Lioness.

Это что же происходит..... я прожила почти 10 лет на этом сайте..... и как бы коряв он не был и сколько бы холиваров на нем не происходило он все равно родной и терять его невыносимо... не знаю Давайте все-таки надеяться на лучшее и терпеливо ждать... а?.... Ну забекапить все полезности ангел

ср, 08/06/2016 - 04:37 — npav
Изображение пользователя npav.

долговато, да. мало ли, мож человек не только сайтом живет. не отвлекайте письмами, когда заработает - тогда заработает. дайте человеку спокойно сделать, что хотел.

ср, 08/06/2016 - 09:05 — welle_M
Изображение пользователя welle_M.

Что- то в бисер-интернет-сообществе неладное творится.Много лет сайт Лоры был одним из любимых... печаль http://www.bijoubeads.ru

ср, 08/06/2016 - 10:46 — Yanushka
Изображение пользователя Yanushka.

Ну так надо было сделать сайт на нормальном хостинге , прикрутить рекламу яндекса или гугла и был бы доход

ср, 08/06/2016 - 20:12 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Как жалко...
Но, раз Лора так решила
Спасибо Лора за сайт роза

чт, 09/06/2016 - 08:34 — Mirna_Lioness
Изображение пользователя Mirna_Lioness.

Не знала про этот сайт.... красивые схемки там были...... неужели нигде даже архива не сохранлось?

ср, 08/06/2016 - 13:36 — vladyska
Изображение пользователя vladyska.

Вот именно, Яна уже много раз предлагала забрать - купить сайт себе. И в ответ тишина. Если всё равно сайт не нужен, отдайте, продайте. Хозяевам сайт не нужен по-видимому

ср, 08/06/2016 - 13:52 — iazril
Изображение пользователя iazril.

Так получается, что просто достучаться невозможно!!! рыдаю Конечно лучше было бы сайт в целости сохранить, нам-то все равно где, лишь бы всё целиком. вздох

ср, 08/06/2016 - 16:31 — Irishka_koketka
Изображение пользователя Irishka_koketka.

мда, печалька...

ср, 08/06/2016 - 19:52 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Конечно, это не самое главное - потеря сайта. Но, всё-же обидно, что ожидание не оправдываясь. Обидно за те моменты, когда выделяла время, чтоб загрузить работы, особенно когда их много копилось. Не так давно загрузила розы - http://biser.info/node/161019 и всё зря! Написание поста с ними, более подробное описание с ними - http://biser.info/node/478830 И я таки не смогу показать пальму, которая в процессе с декабря
1 вый этап:

И вот моя первая ветка, моей будущей пальме
2 рой этап:

И вот, ещё три, воббщем
И сегодня сняла 3 тий:

Ещё одна партия, продолжении к Пальме. И количество, оставшего бисера в банке. На данный момент потрачено, примерно около 170 гр бисера - 11 номер. В будущем планируется, как минимун 270 гр, этого бисера. Хорошо ещё зелёного бисера в достатке, и не придётся его искать, чтоб завершить

Обидно. Спасибо всем за коментарии, звёзды и внимание. Эта был первый сайт из моей жизни, куда грузила свои работы. Кстати, а что вы группу в Однаклассники не принимаете?

чт, 09/06/2016 - 06:06 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Потеря сайта - это как раз таки главное. Удалите отсюда свои перья-веники... Хочется поделиться - пишите у себя в блоге... Ужас просто...

чт, 09/06/2016 - 06:14 — Fortune
Изображение пользователя Fortune.

ей не до сайта и общих проблем, у неё пальма вянет ха-ха

чт, 09/06/2016 - 17:10 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

В том числе ))) ха-ха
Не серьёзно, чё сайтом будем делать? Сайт-то действительно должен остаться

чт, 09/06/2016 - 17:32 — iazril
Изображение пользователя iazril.

А кто же против??? Но от нас-то что зависит? Вы можете его сохранить?

чт, 09/06/2016 - 16:55 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Убирайте не убирайте. Смысл уже, что-то делать, что-то поправлять, когда надежда тает на глазах? Я не хочу тебя терять, Бисер.инфо! Оставьте его на месте! рыдаю

чт, 09/06/2016 - 14:00 — natameksr
Изображение пользователя natameksr.

О, дожили, тут уже и комменты глючить начали, к чему бы это, перенос сайта что ли началси или он окончательно ломается вздох

чт, 09/06/2016 - 16:57 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

С коментариями, у меня норма

чт, 09/06/2016 - 17:22 — natameksr
Изображение пользователя natameksr.

я как коммент написала и у мня норма стала, а так дальше первой не пускало, а мне же интересно, че там понаписали краснею

чт, 09/06/2016 - 14:17 — Nissa1959
Изображение пользователя Nissa1959.

Похоже доламывается злой то один глюк, то другой. Особенно , если с телефона

чт, 09/06/2016 - 14:23 — natameksr
Изображение пользователя natameksr.

я сюда уже с пол года войти с телефона не могу готовлю пишет что мой пароль или ник неподходят

пт, 10/06/2016 - 00:15 — Yanushka
Изображение пользователя Yanushka.

Попробуйте в браузере в телефоне кеш и куки почистить

чт, 09/06/2016 - 15:45 — biserfest
Изображение пользователя biserfest.

Мне что тут не нравится? Попытки кое-кого "водить по пустыне" бисерное" стадо из-за временного отсутствия настоящего Моисея ку-ку
Типа нет обновлений, а давай я по-новой начну воду баламутить готовлю
Так вот лично я, если этот сайт не заработает, ни на какой другой не пойду. Увы и ах роза
Ну наверное все плохо, раз не получается быстро исправить извините
Очень советую желающим наложить узловатую ладонь на народное достояние прекратить попытки - ну не получится, как бы не хотелосьзлой
Советую всем что-то сохранить у себя на компе, на всякий случай обменяться мейлами с милыми для себя людьми и спокойно работать дальше. Языки-то здесь ни у кого не поотрезали? Болтать можем - уже хорошоулыбка
Ну и напоследок - бочку дегтя. Работ-то по-настоящему хороших маловато стало, так что убыток есть, но небольшой от отсутствий обновлений. Сорри краснею

чт, 09/06/2016 - 16:02 — iazril
Изображение пользователя iazril.

"желающим наложить узловатую ладонь на народное достояние"

"Советую всем что-то сохранить у себя на компе"

Одно другому противоречит!
А вы знаете настоящего Моисея?
Не хотите никуда ходить, не надо, ваше право. И право других ходить, куда им вздумается. А вот осуждать их за это никто не имеет право!!!

чт, 09/06/2016 - 16:06 — werkyriy
Изображение пользователя werkyriy.

Ириш, полностью с тобой согласна!
Буду на этом сайте до последнего. Но если он закроется, то где выкладывать новые свои работы. Пусть они кому то неинтересны, но мне самой они очень интересны, и надеюсь и другим тоже.

чт, 09/06/2016 - 16:59 — iazril
Изображение пользователя iazril.

чмок вместе привет

чт, 09/06/2016 - 17:08 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Я бы сказала обо всем этом иначе.Пользователь, известный мне только и исключительно как автор отвратительной книги о плетёных бусинах , жующий более ста страниц понятное на одной, решила стать Гуру ... Сначала она обвиняет , исходя из непонятных посылов, кого-то (меня, как я поняла) в стремлении похитить сайт ха-ха , потом называет всех стадом. Пользователи, вам не обидно?
Мне не известен на настоящий момент ни один Моисей . Вообще в мире. Но клеветница Бисерфест лучше осведомлена. И она знает обо всех что кому лучше.
Интересно, кто хочет идти к ней в стадо?????

чт, 09/06/2016 - 17:17 — lenamucha

Вы не обращайте внимания подмигиваю Просто некоторые волнуются, что источники вдохновения для книг разбегутся и их нужно будет искать по всему тырнету ха-ха

чт, 09/06/2016 - 17:30 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Повторяю для желающих. Никто никому ничего не должен.
http://www.beadingdigest.ru
Тут много желающих общаться и выкладывать свои вещи. Хорошие, плохие, всё зависит от опыта и умения. При желании со временем приходит и то, и другое. Но не приходит ничего, если время посвятить рыданиям. Не приходит ничего, если заниматься постоянными похоронами.
И для всех, которые делают "слабые и плохие вещи" ха-ха
Стесняясь себя вы гробите своё будущее. Мастера-только первые среди равных. Помимо этого далеко не все хотят вообще делать сложные вещи. И имеют на это право. Любители эксклюзивов могут делать свой сайт.
Есть тут материал? Он накоплен пользователями. Кто-то хочет перенести? Его право. Кто-то хочет оставить и ходить сюда? Его право.
Я никогда добровольно не уйду с БИ.
Но даже если БИ заработает, я не буду , как раньше, складывать "все яйца в одну корзину". Не доверяю. И основания для этого проверяла более двух лет.

чт, 09/06/2016 - 17:57 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

А кто Вам сказал, что сайтам вообще можно доверять? Эта техника, и никто не желает покидать сайт добровольно. Было бы так просто, и разгоаороа бы не было. Я к счастью ссылку от Бисер.инфо не раскручивала, но при этом, это одно из любимых мест. Терять его жалко, и когда сайт больше не откроется, после всего этого, уже ничего странного не будет.

чт, 09/06/2016 - 20:09 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

АААаа я от это знайшла... http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%...
Но никак не рушусь положить сайт к себе в копилочку... Банально может диска не хватить...

пт, 10/06/2016 - 13:55 — Matematik
Изображение пользователя Matematik.

Ирина, вы - большая умница, что ищите пути решения. Я тоже заинтересовалась теперь этим читаю Пытаюсь судорожно перечитать хотя бы все темы "Узоры вязаных жгутиков-шнуриков", но нет возможности физически. Да и под давлением сложно информацию воспринимать. Люблю неспеша вчитываться)))
В общем, интересную мысль вы подкинули. Теперь надо бы выяснить, сколько места занимает весь сайт. Подозреваю, что сайт, существующий много лет, наполненный массой фото, видео, форумами и блогами, пользовательский компьютер не потянет. Придётся хотя бы частично странички. В любом случае, надо узнать, как выяснить объём. Буду благодарна любой информации.
Дай бог, чтобы с Ростиком было всё в порядке. Ведь в обсужлениях даже мысли никто не допустил, что могло что-то случиться. А то, что с его странички ВК заходят, так это не факт, что он лично. Ведь многие из нас сохраняют на личных компьютерах пароли на вход или открытые вкладки. А может, он к личному Юбилею готовится?! Всем нам и себе подарок приподнесёт - возрождение сервера! ураа Не будем делать поспешных выводов.
Я верю, что всё будет хорошо! Сайт продолжит своё существование, а я дополнительно приобрету новый опыт, надеюсь, по их сохранению улыбка
Вот эту программку ещё можно опробовать: http://m.softportal.com/software-588-webzip.html

пт, 10/06/2016 - 14:40 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Да, интересно улыбка

чт, 09/06/2016 - 17:40 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

Я что-то не пойму, если мое мнение отличается от чьего-то другого, то в глазах "этого другого" я ФУ, КАКА? Ну вы даете.... Каждый имеет право высказать свое мнение, не оскорбляя других.
И Моисей не стадо по пустыни водил. Я хоть и атеистка, но такого сказать себе никогда бы не позволила. Не хорошо это извините
Вы же все здесь творческие натуры, художники хоть и с разными точками зрения. Как там говорил Леопольд: "Давайте жить дружно"? ха-ха

чт, 09/06/2016 - 19:26 — biserfest
Изображение пользователя biserfest.

Ну хоть встряхнулись, не все же Ростика и иже с ним обсуждать ха-ха
Вам все плохи - никто не делает как вы хотите: и чтобы сайт работал, где вы друг друга нахваливаете до дырки, и где спокойно можно фекальную отсебятину пороть. Дамы, которые знают, что мои слова им адресованы, продолжайте развлекаться. Вам тут место, и вас тут сохранят, не сомневайтесь. И неужто кто-то подумал, что их них кого-то можно позвать в даль светлую? Ни желания, ни времени у меня на это нет и не предвидится ни сейчас, ни в дальнейшем.
Этому сайту уже давно пришел конец, и конец не физический, а моральный и творческий. Творчества тут не осталось, увы и ах. Модерация оставляет желать лучшего, поэтому и с культурой напряженка. А где нет культуры, там нет и творчества. А куда оно ушло? Туда, где нужны красивые качественные и современные работы.
И вот с этим оставшимся надо смирится извините

чт, 09/06/2016 - 19:46 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

А, что нам собственно остаётся? Только как смириться. Я уважаю Ваше мнение. И вижу только один выход, передать сайт тому, кто будет не против всё исправить, и продолжить

чт, 09/06/2016 - 19:58 — lenamucha

Все ушли, а вас забыли ха-ха
И с собой не зовут и тут не уважают ха-ха

пт, 10/06/2016 - 13:34 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Это точно, сюда уже не смотрят. Я уже вчера попрощалась
http://biser.info/node/479107
А нет, ещё пишут ха-ха

пт, 10/06/2016 - 12:45 — aska
Изображение пользователя aska.

"Этому сайту уже давно пришел конец, и конец не физический, а моральный и творческий. Творчества тут не осталось, увы и ах."

Да ну, ерунда какая. И сейчас интересные работы бывают, и раньше было полно работ новичков, так сказать, первые шаги.

Этот сайт хорош именно дружественной атмосферой ко всем. Если ты новичок, то тебя подбодрят, если спросишь совета - подскажут. Я рада, что тут по-прежнему много новичков. Именно за ними будущее, они будут совершенствоваться и продолжат бисерное дело, это нормальная жизнь. А работы мастеров служат всем для радости и вдохновения.

Скачать и сохранить этот сайт к себе на компьютер нереально, тут огромные объемы. И это одна из причин, по которым перенос сайта и обновление движка - сложное дело.

А вообще, как показывает опыт, выживают те сайты, на которых остаются терпеливые и альтруистичные старожилы. Чтобы хозяин сайта был готов тянуть лямку "ради жизни на земле", просто так, через все тернии. И чтобы было несколько человек, которые останутся, несмотря ни на что, так сказать, и в горе, и в радости. Вот такие сайты существуют десятилетиями. А не те, где люди нацелены звезды с неба хватать и по облакам ходить, а чуть что не так, начинают грызться со всеми и совершать резкие движения. Такие сайты прекращают свою работу за 1-3 года.

пт, 10/06/2016 - 13:45 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Этот сайт хорош именно дружественной атмосферой ко всем. Если ты новичок, то тебя подбодрят, если спросишь совета - подскажут.
О, вернее не скажешь. Я сама пришла сюда новичком, и все вопросы были решены именно здесь

Скачать и сохранить этот сайт к себе на компьютер нереально, тут огромные объемы. И это одна из причин, по которым перенос сайта и обновление движка - сложное дело.
По частям. Пока одну часть, следующею и т.д. А почему не оставить как есть?

пт, 10/06/2016 - 16:34 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

И откуда тут новички? Сайт давно закрыт для регистрации...

пт, 10/06/2016 - 17:05 — aska
Изображение пользователя aska.

"Сайт давно закрыт для регистрации"

Что, в самом деле? И как давно? Это из-за сгоревшего сервера или еще раньше?

пт, 10/06/2016 - 17:31 — natameksr
Изображение пользователя natameksr.

еще с осени

пт, 10/06/2016 - 13:20 — персона
Изображение пользователя персона.

Не хочу уходить с сайта,буду ждать до последнего,у меня нет времени осваивать другие ресурсы (лучше потрачу его на бисер), всему научилась здесь,за что огромное спасибо мастерам ,делившимся опытом, чьи работы вдохновляли и стимулировали изучать новые элементы,пусть не шедевры,но все же мне нравится делать украшения.
надеюсь все наладится, улыбка улыбка

пт, 10/06/2016 - 13:48 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Будем вместе надеться привет

пт, 10/06/2016 - 17:06 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

А никто и не уходит. Я что-то не вижу писем с просьбой убрать регистрацию. Просто в новом месте уже. Тут качают инфу. Сохраняют... Девочки, вы хоть поделитесь потом!!! ха-ха ха-ха ха-ха

пт, 10/06/2016 - 19:15 — ninagri
Изображение пользователя ninagri.

класс улыбка

вс, 12/06/2016 - 16:40 — Неугомонка
Изображение пользователя Неугомонка.

полностью согласна Мы все здесь потихоньку учились. Любой альбом, если начать просматривать с самого начала, то видно, как повышется уровень мастерства.

пт, 10/06/2016 - 13:49 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Мы будем ждать, сколько угодно! Только сайт не удаляйте!

пт, 10/06/2016 - 17:01 — буська
Изображение пользователя буська.

Так,приехали...5страниц комментов пропали....

пт, 10/06/2016 - 17:02 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

Они как-то через раз... то появляются, то пропадают )).

сб, 11/06/2016 - 20:33 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

А у меня на месте

сб, 11/06/2016 - 15:37 — Mirna_Lioness
Изображение пользователя Mirna_Lioness.

Девочки, кто бекапит сайт..... Вы бекапите все?....
Хотелось бы сохранить ШБИ, схемы и МК....и отдел форума с обсуждениями техник......
Если сайт не спасти и не возобновить его полноценную работу, то хотелось бы хотя бы просто сохранить ресурс как библиотеку, копилку знаний.... Интересно можно ли это сделать....

сб, 11/06/2016 - 15:56 — moskito
Изображение пользователя moskito.

Я забэкапила только то, что мне интересно. Скопировала в ворд, а потом сброила н флешку, чтобы на компе масто не занимать.

сб, 11/06/2016 - 20:34 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

А я даже не знаю, что нужно конкретно. Проще, всё взять. Но...

сб, 11/06/2016 - 18:42 — boonatik
Изображение пользователя boonatik.

Тем, кто обеспокоен сохранением информации, стоит заглянуть сюда https://web.archive.org/web/*/biser.info. Синими кружочками отмечены даты существующих архивов, выбираете и наслаждаетесь полноценным сайтом. Последнее сохранение - сайт состоянием на 25 марта этого года https://web.archive.org/web/20160325185023/http://biser.info/. Сохранено там множество сайтов со всего обширного интернета, и сайт Лоры, о котором тут кто-то упоминал, тоже. Сохранить стоит то, что по какой-то причине недоступно в этих архивах. Не тратьте время зря улыбка

сб, 11/06/2016 - 19:57 — iazril
Изображение пользователя iazril.

Вот спасибо!!! А это уже никуда не пропадет??? Я чайник... краснею

сб, 11/06/2016 - 20:35 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Интересно, никогда о таком не слышала

сб, 11/06/2016 - 20:51 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Не знаю как вас зовут, но спасибо огроменное. Вы даже не представляете какую тяжесть сняли ....
Если у нас вдруг появился такой умный человек, то расскажите немного о том, что сохраняется и что не сохраняется. Что и по какой причине может быть недоступно в архивах....
Только простым языком...
И уж простите, если не рассчитывали, но я забираю ваш пост со ссылками, чтобы успокоить друзей.
Спасибо ещё раз.
Работы у вас красивые, но знания влюбилась

сб, 11/06/2016 - 22:01 — boonatik
Изображение пользователя boonatik.

Архив Интернета (англ. Internet Archive) — некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом. Архив собирает копии веб-страниц, графические материалы, видео- и аудиозаписи и программное обеспечение. Архив обеспечивает долгосрочное архивирование собранного материала и бесплатный доступ к своим базам данных для широкой публики. (c) Википедия
Эти архивы не содержат некоторый функционал (так как копируются уже сгенерированные страницы). Поиск не будет работать, сейчас он срабатывает с перенаправлением на реальный бисер.инфо, найденную страницу на БИ нужно просто вставить в адресной строке архива по аналогии с открывающимися в нем копиями. Не работают сортировки по буквам в списке альбомов, вход как пользователя (а, значит, недоступны письма, закладки и другая личная информация), и, наверняка, еще некоторые вещи. Сложно сказать как обстоит дело с картинками, которые не с фотохостингов, а с сервера би (сохранены они или тянутся с сервера БИ).
Чтобы понять, чего там может не хватать, стоит попутешествовать по архивам сайтов, которых уже нет в живых. Хотя, я очень сомневаюсь, что бисер.инфо ждет такая участь)
Для примера, страница, которая сейчас на сайте пуста https://web.archive.org/web/20140209113404/http://biser.info/albom/65476

вс, 12/06/2016 - 10:58 — bednaializa
Изображение пользователя bednaializa.

Спасибо...

сб, 11/06/2016 - 22:09 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

Удобная штука, но ее периодически закрывают, потом опять разблокируют.... Не знаю, почему. Приходится периодически обращаться к этому ресурсу, но, порой, он недоступен. Так что, не удивляйтесь, если в один прекрасный день, ресурс будет заблокирован, а через неделю опять заработает

сб, 11/06/2016 - 22:58 — boonatik
Изображение пользователя boonatik.

да, в России его периодически блокируют, но есть анонимайзеры, и вроде как браузер тор тоже позволяет обходить блокировки

вс, 12/06/2016 - 02:21 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

Да это понятно. Но не все будут на эту тему тут заморачиваться, мне так кажется.

вс, 12/06/2016 - 11:40 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

И еще. Если, не дай Боже, сайт закроется совсем, то фотографий не будет. Вот к примеру, открываем альбом с Вашим чудесным ежиком, на фото ПКМ выбираем "копировать адрес картинки" (в разных браузерах надпись может быть другая). Получаем вот такое: http://i2.biser.info/files/images/5a/21/bb/biser.i...
Это означает, что на субдомене i2.biser, есть папка files, в ней папка images и так далее, а в ней уже фото с названием biser.info_brosh-jozh_65449-1459180258.jpg. Так вот, если сайта на хостинге нет, то всех этих папок нет, как и самой картинки. Проверила с сайтом, который закрыт с 2013 года. Текст есть только с главной страницы, картинок нет, пустые места под них.
Сейчас удаленные страница с картинками открываются только потому, что эти картинки все еще хранятся на сервере, а страницы, ссылающиеся на них, все еще хранятся в вебархиве

вс, 12/06/2016 - 12:52 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

Вероника, спасибо большое за такую информацию. Она вселяет немного надежды. У меня вопрос как к понимающему все это: если есть такие возможности залезть в сайт, может есть способ и выкладывать свои работы? Пусть не привычным путём, а сложным, но может возможно реанимировать наш сайт?

вс, 12/06/2016 - 15:00 — Veronnika
Изображение пользователя Veronnika.

Увы. Тут как раз проблема с папкой куда работы должны загружаться. Обычно такая беда возникает, когда кривые руки устанавливают не те права доступа к папкам. Но в данном случае скорее всего проблема с хостом. Видите ли, если излагаться просты языком, то сайт представляет собой набор папок с файлами и отдельно - база данных. Текстовая информация (статьи, посты, блоги) хранятся в БД, а вот загружаемые фото - уже на хостинге. Вот с ним похоже беда. Потому что, если бы проблема была в правах доступа, то такая мелочь решается за несколько секунд.
Перенос сайта - это тот еще гемор. Тем более, что сайт довольно объемный. Но решать проблему месяц - это конечно, перебор.
Хотя.... Если в настройках убрать пункт ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ загрузки фото для публикации, тогда можно будет наполнять альбомы, как в блогах - путем ссылки на хостинги изображений. Но это может сделать только администратор с полными правами доступа к сайту.

вс, 12/06/2016 - 16:04 — aska
Изображение пользователя aska.

"Перенос сайта - это тот еще гемор. Тем более, что сайт довольно объемный. Но решать проблему месяц - это конечно, перебор."

Да Ростик еще собирался движок переписывать. А потом отлаживать на этих объемах...

вс, 12/06/2016 - 15:00 — boonatik
Изображение пользователя boonatik.

Про эти картинки я упоминала, это касается альбомов, а в приведенном мной примере - только превью работ, остальные картинки загружены не на сервер БИ. Вроде как, в блогах, на форуме, в разделе мастер-классов используются сторонние фотохостинги. Мне сложно сказать, кто и что считает ценной информацией. Я не предлагаю этот архив как панацею, и не считаю, что БИ грозит закрытие извините

вс, 12/06/2016 - 15:52 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

Спасибо, более-менее понятно. Мы все тоже надеемся на лучшее. Просто тишина от админов навевает на всякие нехорошие мысли... вздох

вс, 12/06/2016 - 10:05 — welle_M
Изображение пользователя welle_M.

СПАСИБО!!! роза роза роза

вт, 14/06/2016 - 00:31 — Matematik
Изображение пользователя Matematik.

А разве последнее сохранение не от 13 мая?

сб, 11/06/2016 - 20:36 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Это равносильно с концом света, блин! готовлю

вс, 12/06/2016 - 10:28 — olika58
Изображение пользователя olika58.

А я очень надеюсь что мой любимый сайт заработает и ещё в лучшем виде!!! Он для меня сейчас всё , здесь мои друзья , моё общение, мои работы, он меня многому научил ! Жду и надеюсь я оптимистка!

вс, 12/06/2016 - 16:28 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Надежда, умеряет последней

вс, 12/06/2016 - 18:07 — caglay
Изображение пользователя caglay.

I hope that the site will not close !!! I live in France, I come every day on the site and I learned a lot thanks to you all !!! Thank you very much !!! I remain hopeful that the site will revive !!!

вс, 12/06/2016 - 22:31 — Татьяна Мальцева
Изображение пользователя Татьяна Мальцева.

Удачи, Ростик! Пусть все переедет и установится без проблем! Представляю, сколько там работы.

пн, 13/06/2016 - 07:55 — Ksenija.2475
Изображение пользователя Ksenija.2475.

Я не поняла мы уже переехали или нет.

пн, 13/06/2016 - 10:51 — grecha62
Изображение пользователя grecha62.

Каждый день захожу на сайт в надежде на то, что он продолжает жить, но у вы...... И возникла у меня еще вот такая мысль, может проблема не только в переносе сайта на новый сервер. Не так давно вышел новый закон о СМИ, который коснулся и сайтов в интернете. Если на сайтах посещаемость более 3000 в день, то он приравнивается к СМИ, а это уже совсем другие законы, другие деньги и т.д.

пн, 13/06/2016 - 11:02 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

Может и так, конечно. Но ведь в любом случае, можно предупредить людей? так и объяснить, сказать мол соберите вещицы, а то скоро этого "дома" не будет. А мы сидим как в последний день Помпеи и все думаем: да обойдется, ну погремит, ну пошумит и утихнет. Гремел же уже, а потом затихал.
Сейчас смотрим на Помпею и думаем: люди, что дураки были, что не бежали оттуда? Ведь ясно было, что рванет в любую минуту. А люди-то надеялись... Было же уже такое и обошлось...
Вот и мы сидим и ждем... а завтра хоп! и не найден сайт.... ошибка 404..., ахтунг!... и чего там еще пишут в таких случаях?

пн, 13/06/2016 - 13:46 — ELEN-ANNA
Изображение пользователя ELEN-ANNA.

п.....ц не пишут ,думают. злая

вт, 14/06/2016 - 19:20 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

О чём?

пн, 13/06/2016 - 16:21 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Я уже собираю
А я не помню, этой истории здесь

пн, 13/06/2016 - 16:12 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Тоже самое, с минуту на минуту жду, его закрытие грустный

пн, 13/06/2016 - 16:09 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Как-то долго, Народ.ру быстро закрывали. А тут, не спешат. Может, в самом деле не спешат с поспешными выводами? не знаю

пн, 13/06/2016 - 18:06 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Можно сказать, сайт все карты спутал. Не знаешь, что делать и за что браться не знаю

вт, 14/06/2016 - 01:58 — k_helen2009
Изображение пользователя k_helen2009.

Идите уже займитесь чем-нибудь полезным. А то ноете и ноете тут(
Знаете, есть такой анекдот:

Мужик в троллейбусе едет и думает:
«Жена — стерва, друзья — подонки, начальник — дебил, работа — дрянь, жизнь — говно…»
За спиной мужика стоит ангел, записывает в блокнот и думает:
«Какие странные желания, а главное — одни и те же каждый день! Но ничего не поделаешь, надо исполнять…»

Так что мыслить нужно позитивно)

вт, 14/06/2016 - 08:59 — Alesha76
Изображение пользователя Alesha76.

класс В точку!!!

вт, 14/06/2016 - 19:21 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Сидите-сидите. А я всё-же, одной ногой на выходе

вт, 14/06/2016 - 19:19 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Вы же у нас умница-красавица! А рванёт, злой поздно будет. Поэтому тут все кричат - рванёт, собрать вещи и на выход. Только администратор приведёт окончательный вердикт, а он молчит. Никто не знает его судьбу. И тут уже в самом деле уже не стоит не на что хорошее не рассчитывать. Лучше уже не обнадёживать, не первый сайт.

вт, 14/06/2016 - 21:58 — golubisina
Изображение пользователя golubisina.

Я хоть и не супер мастер, но ...... владелец забил на этот сайт и всё. Не надо охать и стонать (прочла две последние страницы комментов) .
Сплошь и рядом сайты работают только на счётчик посещений....Наладил машинку, собирай бабло.
Ни одного сообщения от админа за месяц - да, можно представить трагичную картину, что он лежит в коме с перебитыми пальцами и при полном отсутствии родственников.
Слабо верится, что такой большой сайт держится только на одном человеке.
Ничего страшного, есть и другие ресурсы. А админу выздоровления,если что. привет
Я понимаю, что многие волнуются из-за схем.... Я тоже была такой патриоткой.. но, потом, отпустило. Масса бисерных сайтов есть со схемками для новичков и мастер классами.
Были бы новички, а учить всегда найдётся кому. Тем более не понимаю загадочное поведение админа.

ср, 15/06/2016 - 14:11 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

И я о том-же подумала, читая коментарий. Даже если человек в больнице, не может быть такое, чтоб не было возможности сообщить. Да, любой бы уже написал результат в коментарии
Были бы новички, а учить всегда найдётся кому. Тем более не понимаю загадочное поведение админа.
Как повезёт, ха-ха потому иной раз и ищут поддержку на стороне. А от своих, только и ждёшь... Но, если им интересно, то пожалуйста! При поиске других ресурсов, как-бы на вирусы не наткнуться грустный

ср, 15/06/2016 - 07:42 — grecha62
Изображение пользователя grecha62.

Сплошь и рядом сайты работают только на счётчик посещений....Наладил машинку, собирай бабло.

................................................................................................................................................................
Ни Яндекс, ни ГуглАдсенс не платят за посещяемость сайта.От посещяемости сайта зависит только, поставят на него рекламу или нет, если владелец сайта вдруг решит на нем зарабатывать. Платят лишь за клики по рекламе от разных рекламодателей и это не самый надежный источник заработка.

ср, 15/06/2016 - 10:09 — aska
Изображение пользователя aska.

golubisina, такое отношение к данному сайту некрасиво и несправедливо.

чт, 16/06/2016 - 22:14 — golubisina
Изображение пользователя golubisina.

Я на этом сайте 6 лет . Здесь я научилась иголку держать в руках... и видела изменение сайта из года в год... так что тоже имею право на своё мнение. И если оно отличается от Вашего, то это ещё не значит что оно хуже.
Столько людей в ожидании... Ни "Тпру!!!", ни "Нууу!!"...ни полслова..

ср, 15/06/2016 - 16:28 — Светлана Землянкина
Изображение пользователя Светлана Землянкина.

Я оптимист и очень хочу, чтобы сайт жил. Но полтора месяца для переезда - это слишком. Мои подозрения, что полностью функционировать сайт уже не будет.

Как вариант - можно пробовать поменять ресурс

ср, 15/06/2016 - 16:36 — Уда4а
Изображение пользователя Уда4а.

Да все там уже и тусуются, а сюда (в этот блог) заходят поплакать на пепелище и посыпАть голову пеплом... Конечно тоскливо, всех понять можно. Обживемся и на новом месте, обязательно, но на старое место все равно тянет.

ср, 15/06/2016 - 17:11 — Людмила Ирис

По ссылке не открывается...

ср, 15/06/2016 - 17:31 — aurinko.iri
Изображение пользователя aurinko.iri.

забейте в строку адреса и будет вам счастье... ))

чт, 16/06/2016 - 15:28 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Да я бы уже согласилась бы, чтоб он хоть как-то сохранился. Не хочу завтра больше его не увидеть. Я много сайтов видела, но именно к этому больше всех привязалась. Хотя, тут столько тегов при оформлении, но столько отзывов, когда есть вопросы читаю вопрос вздох

чт, 16/06/2016 - 13:44 — nataljaw
Изображение пользователя nataljaw.

здравствуйте. а подскажите пожалуйста куда переехал сайт. что то ссылку не найду.

чт, 16/06/2016 - 13:53 — Жабынька
Изображение пользователя Жабынька.

))) чета ржу)))
"куда уехал цирк?" - цирк уехал, а клоуны остались)))
никуда он не переехал. ссылка та же biser.info, при переезде на другой сервер ссылка не меняется, это чисто техническая проблема админов, нас она никак не касается.

чт, 16/06/2016 - 18:14 — sweetn
Изображение пользователя sweetn.

вчера была ссылка на другой сайт, но комментарий удалил кто -то. Думаю про ту ссылку идёт речь.

чт, 16/06/2016 - 13:48 — luba050160
Изображение пользователя luba050160.

За такой долгий период можно было бы и сообщить народу правду. Я лично люблю этот сайт , но такое отношение ко всем нам - это уже не просто неуважение ((( СКОЛЬКО МОЖНО РЫБКУ ГЛАДИТЬ ???????????????????????????????????????????????????????

чт, 16/06/2016 - 14:28 — NATYY
Изображение пользователя NATYY.

В первый раз, что ли?))
Переезд помнится еще несколько лет назад планировался. Нам даже бета-версию нового сайта показывали! А воз и ныне там...

чт, 16/06/2016 - 15:59 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Да, ладно. Я не спешу, готова ждать сколько угодно. Но, и Вас понимаю, сама уже с содраганием сердца захожу на него. И с Любой решили уже своё забрать. Сегодня забрали, уже неделю бегаем за этой целью. И все нагоны уже только из-за администрации! Трудно написать как есть! Конце-концов, не только за сайтом бегать! злой

чт, 16/06/2016 - 19:32 — Cheburashik
Изображение пользователя Cheburashik.

Блин! Дайте мне этого сволочного КОТА, я его прибью! злой краснею
ха-ха

чт, 16/06/2016 - 19:53 — iazril
Изображение пользователя iazril.

Ух, кого я вижу!!! ураа Зайди на ФБ!

пт, 17/06/2016 - 18:52 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Что за ФБ?

чт, 16/06/2016 - 20:24 — Lara.businka
Изображение пользователя Lara.businka.

По ходу пьесы этот кот наелся тухлой рыбы и помер , бедолага рыдаю

пт, 17/06/2016 - 13:45 — Cheburashik
Изображение пользователя Cheburashik.

Я про кота, который сожрал сервер злой
А до него хакер гадский много чего вынес.

Наверное это намек, что пора устроить лето - каникулы.

пт, 17/06/2016 - 18:54 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Срочно скорую!

пт, 17/06/2016 - 18:30 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Не надо прибивать КОТА, пусть и скотного. Он просто устал, он отдохнёт и всё сделает

сб, 18/06/2016 - 08:24 — Cheburashik
Изображение пользователя Cheburashik.

Не знаю о чем вы, я про рыжего кота на фотке, грызущего кабель подмигиваю

пт, 17/06/2016 - 12:03 — Matematik
Изображение пользователя Matematik.

Только что провела мини-эксперимент со своей записью, сделанной в этом блоге ранее: изменения внести можно, а удалить нет. Вот, сижу думаю: либо мне кажется, что в беседе отсутствуют сообщения, либо уже совсем запуталась?! А если не кажется, значит, модераторы продолжают свою работу? А если так, то кому-то из них, возможно, больше, чем большинству из нас здесь, известно информации?! Ну, очень гнетёт неизвестность рыдаю
Пожалуйста, кто-нибудь, проясните ситуацию. Не хотелось бы, чтобы в один прекрасный день срок оплаты за текущий период хоста истёк и лавочка закрылась(((
Да, я уже тоже ною, но состояние безысходности именно к такому приводит...

пт, 17/06/2016 - 19:01 — Ami-chan
Изображение пользователя Ami-chan.

Ну так, мы же до администрации не как не достучаться! Кто-же кроме их разъединит?
Может, ещё кто какие данные знает администрации, либо их знакомых? Чтоб уже хоть как-то найти ответ? вопрос

пт, 17/06/2016 - 21:34 — golubisina
Изображение пользователя golubisina.

Ami-chan
Почему так много ваших сообщений в этой теме ? Ну высказали один раз свои опасения, ну два.... зачем же более ? 7 страниц в этой теме и треть ваша. Уже понятно всем, что вы в нервотрёпке и опасениях... как и я впрочем...
Не надо нагнетать и так нагнетённую обстановку.

сб, 18/06/2016 - 03:12 — Нина Андреевна
Изображение пользователя Нина Андреевна.

Жду... надеюсь...и верю!!!

сб, 18/06/2016 - 23:05 — морковкина
Изображение пользователя морковкина.

печаль

вс, 19/06/2016 - 09:33 — Manul_777
Изображение пользователя Manul_777.

спасибо Спасибо что предупредили,Буду ждать обновочки.А то не могу зделать себе заливочку в свой Альбомчик.
С Ув.Бисерёнок. спасибо