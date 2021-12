Néonazis dans l’armée : l’insupportable laisser-faire du ministère

Lorsque les douaniers perquisitionnent la maison à Mesnil-en-Ouche, dans l’Eure, ce 20 novembre, ils n’imaginent pas l’ampleur de ce qu’ils vont trouver : un arsenal de cent trente armes (dont des fusils d’assaut AR-15 et AK-47, au moins deux pistolets-mitrailleurs, des armes de poing, deux fusils à pompe à canon et crosse sciés), 200 kilos de munitions, des grenades et cinq cartouches de 20 mm pour mitrailleuse d’avion, comme l’a rapporté Le Monde. Mais aussi un drapeau de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande sous le Troisième Reich, une croix gammée sur une toile de jute, un portrait d’Adolf Hitler et la preuve de l’inaction de l’armée française.

Depuis un an et demi, Mediapart a publié à deux reprises des enquêtes sur la présence de néonazis au sein de l’institution. À chaque nouvelle révélation, le ministère des armées a promis de faire le ménage, sans que cela soit suivi d’effet. Même si, contacté, celui-ci nous affirme que « toute dérive idéologique est sanctionnée sans complaisance ».

« Le ministère des armées s’emploie à prévenir ces dérives et à détecter en amont tout individu dont le comportement serait incompatible avec les valeurs de la République, poursuit-on au ministère. Ainsi, les contrôles à l’engagement, les renouvellements d’habilitation ainsi que les avis pour emplois sensibles font l’objet d’une “tolérance zéro”. Le ministère des armées a toujours combattu avec la plus grande fermeté ces dérives idéologiques. Les révélations de Mediapart ont été l’occasion de réaffirmer sa détermination dans ce domaine. »

Le samedi 20 novembre, Pierre N. et Gaëtan D. ont été interpellés à l’occasion d’un contrôle douanier dans l’Eure. Les deux amis, âgés de 25 ans, étaient de retour d’une séance de tir en rase campagne avec des armes dûment enregistrées, donc légales. Mais l’activité à laquelle ils s’adonnaient, elle, n’en demeure pas moins interdite.

Les douaniers poursuivent leurs investigations au domicile de Pierre, et c’est là qu’ils découvrent l’arsenal et la propagande néonazie. Pierre déclarera être collectionneur d’armes et d’objets de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, toujours selon lui, il réparerait les armes pour le compte d’autres personnes.

À la tête d'un arsenal d'armes de guerre et d'objets à la gloire du IIIe Reich, Pierre N. et Gaëtan D. ont été interpellés fin novembre dans l'Eure. Mediapart avait révélé il y a huit mois que Gaëtan D. était un militaire affichant sa fascination pour l'idéologie néonazie.

À l’issue de leur garde à vue, Pierre N. et Gaëtan D. ont été mis en examen pour acquisition et détention d’armes. Joint par Mediapart, leur avocat, Me François Delacroix, décrit des clients « dépassés par ce qui leur arrive » : « L’un a une passion pour la chasse, l’autre pour le tir. Ils ont pu être influencés par des mouvances d’extrême droite mais j’ai le sentiment qu’ils ont évolué. Ils ne se considèrent pas comme des gens dangereux pour la société et sont prêts à s’expliquer devant le juge d’instruction. »

L’avocat souligne que le parquet n’a pas demandé leur placement en détention provisoire et que ses clients sont libres sous contrôle judiciaire. Ce qui n’empêche pas l’affaire de susciter de nombreux articles, en raison, au-delà du nombre d’armes saisies, de son contexte.

Pierre N. est outilleur, il n’est pas militaire. Le problème, c’est que son ami, lui, l’est. Et que sa fascination, au minimum, pour le Troisième Reich, était connue depuis huit mois et les révélations de Mediapart sur une filière néonazie dans l’armée. Le problème, c’est que la ministre des armées, Florence Parly, avait promis la plus grande fermeté à l’égard de ces soldats qui affichaient leurs sympathies pour cette idéologie. Le problème, c’est que depuis cette prise de parole, et sans doute en l’absence de sanctions sérieuses pour les contrevenants, Mediapart a découvert d’autres militaires ne cachant pas leurs convictions. En toute impunité.

Issu d’une famille d’agriculteurs, Gaëtan D., membre du 35e régiment d’infanterie (35e RI), s’affichait sur son profil Facebook vêtu d’un tee-shirt à la gloire de la division Charlemagne, une unité de la Waffen-SS composée de volontaires français. Toujours sur son profil, on pouvait voir un goût prononcé pour les armes, les armureries et les forces spéciales : on avait dénombré plus de 410 pages de ce type « likées » aux côtés de celles témoignant de son soutien à Christophe Dettinger, « le gilet jaune boxeur », son peu de goût pour le président Macron et son admiration littéraire pour Laurent Obertone, l’écrivain d’extrême droite.

Au lendemain de nos révélations, Gaëtan D. avait adopté un pseudo à la place de sa véritable identité sur son compte Facebook et supprimé la photo sur laquelle il portait un tee-shirt de la division Charlemagne. Selon Le Monde, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), chargée de la sécurité interne aux armées, « s’intéressait aux activités » de Gaëtan D. avant son interpellation.

Mediapart a demandé au ministère des armées si l’enquête du service de renseignement militaire faisait suite à nos révélations. Celui-ci nous déclare : « Gaëtan D. faisait l’objet d’une enquête d’un service partenaire qui a associé la DRSD en raison du statut militaire du suspect. » Sans répondre précisément si ce militaire était suivi à cause de sa mention dans notre article.

Selon une source proche du dossier, cela serait bien la lecture de notre article qui aurait amené les services de renseignement à s’intéresser à son cas. Après la parution, Gaëtan D. aurait, selon son avocat, fait l’objet d’une sanction administrative : ce caporal aurait été déplacé à un poste lui interdisant toute responsabilité d’encadrement. Contacté, le ministère précise qu’il s’est vu infliger une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts.

Après la publication de nos deux enquêtes pointant la présence d’une soixantaine de militaires néonazis, nous avions écrit, sans doute naïvement, un article titré : « Le début d’un grand ménage ? » Au moins quatre des militaires évoqués dans nos enquêtes avaient été exclus ou étaient en passe de l’être et les hauts gradés promettaient une nouvelle salve de sanctions.

En effet, les plus hautes autorités du ministère des armées se succédaient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour reconnaître l’utilité de notre enquête. « Mediapart accroît la vigilance des armées sur un sujet que les armées surveillent de très près en permanence », avait assuré le général François Lecointre, alors chef d’état-major des armées. Le porte-parole des armées Hervé Grandjean avait de son côté tweeté : « Tolérance zéro. Il n’y a pas de place pour les comportements haineux et extrémistes au ministère des armées. »

Entendue par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, la ministre Florence Parly avait conclu que « ces révélations doivent nous inciter à redoubler de vigilance ». Au sortir de son audition dans la soirée, la ministre avait enfoncé le clou sur les réseaux sociaux : « Je condamne fermement toutes les expressions d’une idéologie haineuse et barbare. Elles n’ont pas leur place dans nos armées. De tels comportements sont combattus, punis. »

Supprimer [sur les réseaux sociaux] ce qui rappelle votre passé militaire ! Message de l’armée à un ex-militaire du 132e régiment d’infanterie cynotechnique (RIC) figurant dans une enquête de Mediapart

Huit mois plus tôt, au lendemain des premières révélations de Mediapart, interrogée le 14 juillet 2020 par France Info, Florence Parly avait déjà tenu un discours de fermeté concernant les cas de militaires néonazis révélés quatre jours plus tôt par Mediapart : « Ce n’est pas parce que ce sont des cas rares que nous ne devons pas prendre de sanctions ! »

Bref, on allait voir ce qu’on allait voir. Mediapart a interrogé le ministère des armées pour savoir en définitive, sur la soixantaine de cas révélés, combien avaient été sanctionnés, quelle avait été la nature de leur sanction et combien ont été exclus de l’armée. D’après le ministère, une quinzaine d’entre eux ne faisait déjà plus partie des armées, au moment de nos révélations. Et « les individus encore dans nos rangs et pour lesquels les faits étaient avérés ont été sanctionnés. Les sanctions sont allées de jours d’arrêts à des radiations ou à des résiliations de contrat ». Et d’avancer que quatre militaires ont été exclus « à l’issue de procédures disciplinaires menées jusqu’à leur terme ». Et d’insister : « Pour une quinzaine d’entre eux, le contrat n’a pas été prolongé. » Ce qui n’est pas une sanction.

En réalité, les sanctions « lourdes » évoquées par le ministère à chaque nouvelle affaire paraissent bien légères. Comme on l’avait déjà raconté pour Teddy M., un sous-officier du 2e régiment étranger de parachutistes (2e REP) qui avait orné son corps d’un imposant soleil noir sur l’épaule, d’une Totenkopf (l’emblème d’une division de la Waffen-SS notamment affectée à la garde des camps de concentration et d’extermination nazis) sur le bras et de la devise de la SS sur le torse. Après nos premières révélations, Teddy était toujours militaire. Sur une photo publiée le 1er février 2021 et prise dans le bar de la caserne du 2e REP, il s’affichait en compagnie de collègues légionnaires dont deux figuraient dans notre liste de néonazis.

« Dans les faits, un militaire sanctionné par des jours d’arrêts est un militaire dont l’avancement de carrière est sérieusement entravé », se défend le ministère.

L’armée s’attaque plutôt au paraître qu’à la racine du problème. Ainsi, au lendemain de la parution de notre dernière enquête, L’Union rapportait qu’un ex du 132e régiment d’infanterie cynotechnique (RIC), comptabilisé dans notre enquête mais n’étant pas cité dans notre papier, avait été contacté par son ancien régiment « afin qu’il supprime [sur les réseaux sociaux] ce qui rappelle son passé militaire »…

Pendant ce temps, des militaires d’active continuent d’afficher sur les réseaux sociaux leur amour du Troisième Reich et d’Adolf Hitler. C’est notamment le cas du sergent D., légionnaire au 2e régiment étranger de parachutistes (2e REP), qui apparaît sur des photos publiées en 2014 sur son profil VKontakte (un réseau social russe similaire à Facebook) en train de viser une cible imaginaire à l’horizon avec un fusil de précision. Le légionnaire est emmitouflé dans un drapeau à croix gammée.

Sur un autre cliché, il prend la pose face à l’objectif, bras tendu et arme à la main. Autour de lui, trois autres hommes dont un légionnaire imitent son geste et brandissent un drapeau du Troisième Reich et celui d’un groupuscule néonazi. Toujours sur le même réseau social, le sous-officier utilise depuis 2016 comme photo de profil une image le montrant effectuant un salut nazi aux côtés d’un homme noir agenouillé.

Le sergent D., légionnaire au 2e régiment étranger parachutiste (2eREP), publie sur son profil VKontakte, emmitouflé d'un drapeau à croix gammée sur les épaules, avec des amis dont un autre légionnaire.

Interrogé à son sujet, le ministère nous répond que « ce cas que vous évoquez n’était pas connu » : « Le ministère des armées surveille ces déviances avec la plus grande vigilance, aucun dispositif de détection n’est cependant infaillible. Des vérifications sont en cours. Si ces accusations sont avérées, le ministère des armées agira bien sûr avec la plus grande fermeté. » Contacté sur différents réseaux sociaux durant une semaine, le sergent D. n’a jamais répondu à nos questions.

Sur une boucle Telegram comptant à ce jour plus d’un millier d’abonnés, c’est un autre légionnaire qui diffuse plusieurs images sans équivoque. L’une montre un homme au sein d’une caserne posant avec un exemplaire de Mein Kampf, le livre d’Adolf Hitler, entre les mains. Le sentiment d’impunité semble tel que son visage n’est même pas masqué et que celui qui partage les images sur la plateforme de messagerie le fait à l’aide d’un profil qui donne sa véritable identité et sa fonction. Il publie également un cliché montrant deux hommes en uniforme au sein d’une caserne, bras tendu, accompagné de la mention « moi et un frère russe ».

Sur Instagram, c’est un autre soldat qui rivalise de créativité pour afficher ses idées nauséabondes. Il publie ainsi en février 2021 une photo. Plus précautionneux que d’autres de ses camarades, il prend la peine de peindre des visages souriants par-dessus son visage et celui d’un deuxième soldat. Seul celui de l’homme noir au centre de l’image n’est pas masqué. Devant les trois hommes prenant la pose, des gâteaux associés en forme de croix gammée.

Des militaires d'active continuent d'afficher à l'intérieur de leurs casernes leur amour du Troisième Reich et d'Adolf Hitler.

Enfin, une vidéo montre un militaire en uniforme affublé d’un masque d’Adolf Hitler déambulant dans les chambrées d’une caserne devant ses camarades tantôt indifférents, tantôt amusés. Mais cette scène, diffusée sur Instagram, enrichie en fond sonore de la bande originale de Star Wars, ne saurait se résumer à une blague de très mauvais goût.

En parallèle d’un cliché du vidéaste, bras tendu, menton levé et regard fier, drapeau de sa compagnie à la main, elle montre la banalité avec laquelle certains, au sein de l’institution, affichent ouvertement des références au nazisme.

Une banalisation que conteste le ministère : « Il n’y a aucune place pour l’expression d’idéologies haineuses dans les rangs des armées françaises. Elles sont contraires aux valeurs de la République, que les militaires s’engagent à servir en prenant l’uniforme. Ces comportements sont graves, mais ils relèvent de dérives individuelles et ne sont pas un reflet de l’institution. Il est important de le dire par respect pour nos soldats qui s’engagent au quotidien au service des Français en opérations extérieures comme sur le territoire national, à travers la lutte contre le terrorisme, le soutien à la Nation pendant la crise sanitaire ou les catastrophes naturelles. Les armées sont le reflet de la société, et n’échappent donc pas à ses travers les plus odieux. En fait, il y a une réalité à laquelle on n’échappe pas : aussi grande soit notre détermination, aucun dispositif de détection n’est infaillible. Une chose est certaine : l’encadrement de contact est très présent et relève systématiquement les dérives constatées pour, le cas échéant, les sanctionner. »

À l’issue de nos nouvelles révélations, que dira cette fois-ci Florence Parly ?

